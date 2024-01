Gigantyczna sensacja na ME piłkarzy ręcznych i fatalna wiadomość dla Polaków. To koniec!

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej po porażce ze Słowenią niemal całkowicie straciła szanse na awans do fazy zasadniczej mistrzostw Europy. Niemal..., bo teoretycznie ratowało ją zwycięstwo Wysp Owczych z Norwegią. Debiutującym na imprezie tej rangi Farerom w starciu z brązowymi medalistami sprzed czterech lat nikt nie dawał większych szans, dlatego na końcowy rezultat czekaliśmy jak na wyrok. Tymczasem emocje mieliśmy do samego końca i doczekaliśmy się gigantycznej sensacji.

Polscy piłkarze ręczni odpadli z ME. Rywale zagrali dla nas, ale odrobinę zabrakło

Wyspy Owcze wbrew pozorom w konfrontacji z Norwegią zaprezentowały się dużo lepiej niż Polacy. Początek nieznacznie należał do faworytów. Dzięki znakomitej postawie Roda i Gulleruda szybko wyszli na dwie bramki przewagi. Farerzy zaskakująco długo dotrzymywali im jednak kroku. Skutecznie finalizowali swoje akcje. W ataku imponował przede wszystkim Teis Rasmussen. Niespodziewanie w końcówce połowy przewaga Norwegii zaczęła topnieć. Na trzy minuty przed końcem mieliśmy remis 12:12. Ostatecznie do siatki raz jeszcze trafił Rod i pierwsza połowa zakończyła się minimalnym prowadzeniem pogromców Polaków 13:12.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli Norwegowie. Bramkę zdobył Reinkind i znów były dwa gole różnicy. Gorszy okres gry Wysp Owczych nie potrwał jednak długo. Po zaledwie kilku miniutach znów był remis po 16. Ekipa Jonasa Willego nie dopuszczała do sytuacji, aby rywale wyszli na prowadzenie, ale sama również nie potrafiła odskoczyć. Wyspiarze konsekwentnie, spokojnie budowali akcje i je wykorzystywali. Nie przeszkadzała im nawet gra w osłabieniu po karze dwóch minut dla Mikkjalssona. Dopiero osiem minut przed końcem pomylił się Poulsen, a po chwili na dwubramkowe prowadzenie 25:23 wyprowadził Norwegów Sander Sagosen.

Co tu się wydarzyło? Piorunująca końcówka Wysp Owczych i sensacja stała się faktem

Chwilę później doszło do sporej kontrowersji. Podczas wyskoku brutalnym faulem na ziemię ściągnięty został Oli Mittun i sędziowie pokazali czerwoną kartkę Overby'emu. Grający w przewadze Farerowie nie skorzystali z okazji, bo fantastycznie w bramce spisywał się Bergerud. Za moment sami stracili jednego z graczy, bo karę dwóch minut otrzymał Skipagotu. Norwegia miała więc końcówkę pod kontrolą. Wyszła na prowadzenie 26:23, ale rywal nie odpuszczał. W ostatnich minutach odrobił dwie bramki i 11 sekund przed końcem remis wisiał w powietrzu. Trener Norwegów poprosił o czas. Tymczasem jego zawodnicy stracili piłkę, a Farerzy wywalczyli karnego i go wykorzystali. Mecz zakończył się gigantyczną sensacją - remisem 26:26. Gracze z Wysp Owczych w szale radości rzucili się na parkiet i zaczęli wspólnie świętować.

Remis sprawia, że Wyspy Owcze wywalczyły pierwszy punkt na ME. Polska przez ten wynik straciła za to nawet matematyczne szanse na wyjście z grupy, bo Norwegia ma teraz trzy punkty. Nawet ewentualne poniedziałkowe zwycięstwo nad Wyspami Owczymi nie pozwoli naszej reprezentacji odrobić straty do Norwegów.

Tabela grupy D ME w piłce ręcznej po dwóch kolejkach: