Polska brutalnie sprowadzona na ziemię. W dziewięć miesięcy nic się nie urodziło

W kwietniu 2023 roku Marcin Lijewski zadebiutował w roli trenera reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Wtedy pokonaliśmy na wyjeździe Włochów 31:29 w eliminacjach tych ME, z których teraz właśnie odpadniemy, o ile nie dojdzie do matematycznych cudów (Wyspy Owcze musiałyby pokonać Norwegię, my musielibyśmy pokonać Wyspy Owcze, a Słowenia - Norwegię - nawet nie warto tego wszystkiego rozważać).

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek ocenił wyniki plebiscytu. Niewielu spodziewało się takich słów

- W moim debiucie, we Włoszech, zrobiliśmy bardzo dużo błędów w obronie i najgorsze w tym wszystkim było, że zawodnicy nie wiedzieli, co zrobili źle, że trudno mi było wytłumaczyć im w tak krótkim czasie czego oczekuję, co oni zrobili i dlaczego tracimy bramki. Teraz oni już wiedzą co i jak muszą robić i czego nie robić, żeby było dobrze. To już jest dużo. Teraz jest kwestia żeby to konsekwentnie przenosić na parkiet - mówił Lijewski w rozmowie ze Sport.pl kilka dni temu.

Niestety, w Berlinie, w meczach ME, zawodnicy Lijewskiego wyglądają tak, jakby znów nie wiedzieli co i jak muszą robić, a czego nie robić.

Bramka jak Karola Bieleckiego. Ale co z tego?

Po bardzo słabym meczu z faworyzowanymi Norwegami Polacy się nie podnieśli. Niby mentalnie zaczęli mecz ze Słoweńcami lepiej. Niby tego wyżej notowanego od siebie rywala (ale nie aż tak mocnego jak Norwegowie) się nie wystraszyli. Ale jednak znów szybko zaczęli seriami popełniać błędy i znów bardzo szybko dali przeciwnikom uciec.

Jeszcze w 16. minucie meczu było 9:9 po przepięknej bramce Michała Olejniczaka. Nasz środkowy rozgrywający huknął w okienko, a piłce zmierzono prędkość aż 129,4 km/h. Jeśli wierzyć tym pomiarom, to tak mocno nie rzucał nawet Karol Bielecki, którego pamiętamy m.in. jako trzykrotnego medalistę MŚ (srebro w 2007 roku oraz brąz w 2009 i 2015 roku) i króla strzelców igrzysk olimpijskich (Rio 2016).

Olejniczak tę swoją cudowną bramkę rzucił krótko po tym jak aż trzy razy nie dograł dobrze piłki do kołowych (raz do Kamila Syprzaka i dwa razy do Macieja Gębali). W połowie pierwszej połowy, przy tym remisie 9:9, mogliśmy myśleć, że nasi szczypiorniści niepowodzeniami się nie zrazili i że do końca powalczą o dobry wynik i dzięki temu o pozostanie w turnieju. Niestety na koniec pierwszej połowy było już 14:20.

Słoweńcom wychodziło wszystko, bo Polacy na wszystko im pozwalali

Aż 20 straconych bramek przed przerwą to efekt bardzo słabo grającej obrony. Nie nadążaliśmy za szybkimi w ataku Słoweńcami, zupełnie nie pomagali też nasi bramkarze - Jakub Skrzyniarz i Mateusz Kornecki byli niewidzialni, we dwóch w 30 minut odbili jedną piłkę!

Znamienna była akcja z ostatniej sekundy pierwszej połowy - na siedem sekund przed końcem trener Uros Zorman poprosił o czas i rozpisał akcję, którą jego ludzie bez problemu wykonali. Piłka poszła do skrzydła, a tam Tilen Kodrin wybił się z zerowego kąta i piękną wkrętką posłał piłkę do naszej bramki równo z końcową syreną.

Słoweńcom w ataku wychodziło wszystko, bo my na wszystko im pozwalaliśmy. Bez trudu zdobywali rzuty karne (sześć w samej pierwszej połowie), trafiali ze skrzydeł i z drugiej linii, dużo lepiej od nas grali też z kołem.

Właściwie już po pierwszej połowie wszystko wydawało się być jasne. A zaledwie dwie minuty po przerwie - przy wyniku 14:22 - trzeba było przestać się łudzić i zacząć podsumowywać nieudany turniej Polaków.

Lijewski mówi, że były chude lata. A czy wrócą tłuste?

Niestety, Marcin Lijewski, który był wielkim graczem, w swoim pierwszym turnieju w roli trenera Polski przeżywa wielkie rozczarowanie. Tuż przed ME 2024 jego zespół dobrze zaprezentował się w turnieju towarzyskim w Hiszpanii. Tam przegraliśmy 25:31 z gospodarzami i wygraliśmy z Serbią 38:33 oraz ze Słowacją 38:20.

- Zostaje kwestia czy to, co nam się fajnie udało wdrożyć na turnieju w Hiszpanii, będzie dla nas tak samo łatwe w meczach na mistrzostwach Europy - mówił nam Lijewski świadomy tego, że granie o stawkę przyniesie presję, że to całkiem inna rzeczywistość.

Lijewski wierzył, że będzie dobrze. Mówił tak:

"Jak byście mnie postrzegali jako trenera, gdybym wam powiedział, że wychodzimy i nie mamy szans? Utopia totalna! Trzeba wierzyć w zespół"

"Wiele rzeczy się może wydarzyć, ale na razie skupmy się tylko na trzech pierwszych zadaniach, na tym, żeby wyjść z grupy. To będzie bardzo trudne. Ale jeśli to nam się uda zrobić, to uwierz mi, że wtedy już wszystko może przyjść bardzo łatwo"

Niestety, drużynie Lijewskiego idzie bardzo trudno i tak naprawdę na ME 2024 został im już tylko mecz o honor (w poniedziałek o godzinie 18.30 z Wyspami Owczymi).

Prawdę powiedziawszy, to kadra Lijewskiego w meczu o wszystko ze Słowenią na ME 2024 była tak samo bezradna jak kadra prowadzona przez Patryka Rombla w meczu o wszystko ze Słowenią na MŚ 2023. Ale ubiegłoroczna porażka z tym rywalem w katowickim Spodku aż 23:32 oznaczała, że nie będzie nas w czołówce turnieju, do którego trener przygotowywał zespół przez kilka lat - konkretnie przez cztery. A Lijewski prowadzi Polskę dopiero od dziewięciu miesięcy i choć szkoda, że jeszcze nic z tego się nie urodziło, to trzeba przyznać trenerowi rację, gdy przypomina, że płacimy za chude lata.

"Reprezentacja miała ostatnio chude lata i teraz płacimy za to taką cenę, że jesteśmy losowani z dalszego koszyka i trafiamy na trudnych rywali. Musimy ciężko pracować też po to, żeby w rankingu się podnieść i mieć wyjściowo większe szanse w turniejach" - mówił selekcjoner przed turniejem.

Czy tłuste lata jeszcze przyjdą? Czy wrócą czasy, gdy Bielecki regularnie i to w meczach o wielką stawkę rzucał takie bramki jak ta jedna piękna Olejniczaka w sromotnie przegranym meczu ze Słowenią? Czy Lijewski jako trener może osiągać z kadrą takie sukcesy, jakie miał będąc zawodnikiem (m.in. srebro MŚ 2007 i brąz MŚ 2009)? Odpowiedzi na te pytania nikt nie zna. Ale - choć dziś jesteśmy rozczarowani - to uczciwie odpowiedzmy sobie na inne pytanie: czy Polska wierzyła, że to, co dobre może przyjść już tu i teraz? Nie, Polska na te mistrzostwa nawet nie czekała. Piłka ręczna przestała być jednym z ważniejszych sportów dla polskich kibiców. Trzeba dać Lijewskiemu więcej czasu niż dziewięć miesięcy, żeby zainteresowanie się odrodziło. Wygląda na to, że on czas będzie miał - kontrakt na prowadzenie Polski ma ważny aż do 2028 roku.