Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia? Kiedy mecz mistrzostw Europy w piłce ręcznej? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski zanotowała solidny okres przygotowawczy przed mistrzostwami Europy w piłce ręcznej, wygrywając dwa z trzech spotkań towarzyskich turnieju w Granollers. Uległa jedynie faworyzowanym Hiszpanom, choć i tak była w stanie sprawić im wiele problemów (25:31). Tak dobrze nie było już na starcie mistrzostw Starego Kontynentu. W pierwszym meczu Polska przegrała z Norwegią i to bardzo boleśnie - 21:32. Tylko w pierwszych minutach Biało-Czerwoni walczyli jak równy z równym, ale finalnie to rywale przejęli całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Tym samym droga do awansu naszej kadry mocno się skomplikowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Kiedy mecz Polska - Słowenia na ME 2024? Mecz "o wszystko"

W kolejnym meczu drużyna Marcina Lijewskiego zmierzy się ze Słowenią, a więc czwartą ekipą poprzedniego turnieju. Polska musi wygrać to starcie, by dalej liczyć się w walce o wyjście z grupy. Awansują tylko dwie najlepsze ekipy, ale jak na razie Biało-Czerwoni znajdują się na ostatnim, czwartym miejscu, ustępując nawet absolutnemu debiutantowi, Wyspom Owczym.

Zadanie nie będzie jednak łatwe i nie ulega wątpliwości, że nasza kadra nie będzie faworytem nadchodzącego meczu. Tym bardziej że w ostatnich pięciu spotkaniach z tym rywalem triumfowała tylko raz. Po raz ostatni zmierzyła się w styczniu 2023 roku i przegrała aż 23:32. Mimo wszystko Polacy postarają się poprawić statystyki przeciwko tej drużynie.

Co prawda, Słoweńcy rozpoczęli mistrzostwa od wygranej, ale było blisko sensacji. Pokonali Wyspy Owcze różnicą zaledwie trzech bramek 32:29. To pokazuje, że triumf jest w zasięgu naszej kadry. Na korzyść Biało-Czerwonych przemawia również fakt, że do gry najprawdopodobniej wróci jeden z filarów, Michał Daszek. Polak rozchorował się tuż przed meczem z Norwegią, ale jego stan zdrowia ma się poprawiać z dnia na dzień. Świadczy o tym też fakt, że wrócił do treningów.

ME w piłce ręcznej 2024. Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia? Kiedy mistrzostwa Europy w piłce ręcznej? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Słowenia w ramach rundy wstępnej mistrzostw Europy zostanie rozegrany w sobotę 13 stycznia o godzinie 18:00. Transmisję można będzie obejrzeć na kanałach Metro i Eurosportu 1 oraz w internecie w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.