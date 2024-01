Polacy wyglądali potężnie. Ale jest jeden duży problem. O reszcie lepiej milczeć

- Reprezentacja miała ostatnio chude lata i teraz za to płacimy - mówił Marcin Lijewski przed startem ME 2024.

Dawny as kadry, srebrny medalista MŚ 2007 i brązowy medalista MŚ 2009, debiutuje na wielkim turnieju jako trener kadry. Lijewski prowadzi reprezentację Polski od dziewięciu miesięcy. Kontrakt ma ważny aż do 2028 roku, ma więc spokój pracy i budowania. Jedna z naszych legend ma być tą postacią, która przywróci kadrze blask.

Ostatnie lata polska piłka ręczna w wydaniu reprezentacyjnym rzeczywiście miała chude. Gdy rok temu razem ze Szwecją organizowaliśmy mistrzostwa świata, to Norwegowie po thrillerze z dogrywką odpadali w ćwierćfinale z Hiszpanami i byli potwornie rozczarowani, a my mogliśmy tylko pomarzyć o takich rozczarowaniach. W turnieju, na który szykowaliśmy się przez kilka lat, zajęliśmy dopiero 15. miejsce. I pożegnaliśmy się z trenerem Patrykiem Romblem.

Sama zmiana selekcjonera oczywiście nie może rozwiązać wszystkich problemów naszej kadry. Ale Lijewski stara się wierzyć i tę wiarę próbuje przekazać wszystkim, że nas stać na wykonanie takiej pracy, dzięki której coraz częściej będziemy mówić o postępie, a nie o kłopotach i o dystansie do czołówki, który bardzo chcielibyśmy zmniejszać, ale nie bardzo potrafimy.

Niestety, w czwartkowy wieczór w Berlinie absolutnie nie potrafiliśmy tego dystansu skrócić. Prawdę powiedziawszy, mecz Polaków z Norwegami wyglądał tak, jakby od najlepszych dzieliła nas dziś przepaść.

Rywale za szybcy, za dobrzy - przykro było patrzeć

Blok Kamila Syprzaka, blok Bartłomieja Bisa, przechwyt i skuteczna kontra Mikołaja Czaplińskiego, pocisk Szymona Sićki mknący do bramki rywali z prędkością ponad 123 km/h - tak piękne niespodzianki polscy szczypiorniści zgotowali nam w pierwszych pięciu minutach meczu. Norwegowie przebudzili się, gdy przegrywali 0:3. A jak już się przebudzili, to szybko skończyło się dla nas to, co dobre. A nawet nie szybko, tylko błyskawicznie.

Ostatni dobry wynik - 6:6 - mieliśmy w 14. minucie po karnym wykorzystanym przez Syprzaka. Na przerwę do szatni zeszliśmy już przegrywając 10:15, a w drugiej połowie właściwie po pięciu minutach było po meczu. Nie zdołaliśmy powalczyć z mocnym przeciwnikiem nie tylko dlatego, że był mocny, ale też dlatego, że za bardzo walczyliśmy ze sobą, ze swoimi słabościami. Licznymi.

Im szybciej uciekały kolejne minuty, tym wyraźniej było widać, że Norwegowie są dla nas za szybcy. W obronie coraz rzadziej - a w końcu już wcale - potrafiliśmy się dobrze ustawiać i im przeszkadzać. Z kolei w ataku byliśmy zbyt prędcy i zbyt niechlujni - gubiliśmy piłki, popełnialiśmy błędy kroków, rzucaliśmy w bandy reklamowe i w bramkarza. Krótko mówiąc: im dłużej ten mecz trwał, tym było gorzej i z tym większym niepokojem zastanawialiśmy się, jak wysoko przegramy.

Mimo wszystko nie stracić nadziei

Skończyło się aż 21:32 i to boli. Boli zwłaszcza tych, którzy pamiętają dobre granie Polski w towarzyskich meczach sprzed kilku dni. Na turnieju w Hiszpanii było 25:31 z gospodarzami, 38:33 z Serbią i 38:20 ze Słowacją. - Teraz zostaje kwestia, jak nam pozwoli grać przeciwnik i czy to, co nam się fajnie udało wdrożyć na turnieju w Hiszpanii, będzie dla nas tak samo łatwe w meczach na mistrzostwach Europy - mówił trener Lijewski dla Sport.pl przed startem tych ME.

On wiedział, że czym innym jest granie towarzyskie, a czym innym walka w mistrzowskim turnieju. Ale on też miał nadzieje. A nawet on przede wszystkim ją miał. "Przełom może przyjść tak, o!" - mówił i pstrykał palcami. Mówił też i tak: "Wiele rzeczy się może wydarzyć, ale na razie skupmy się tylko na trzech pierwszych zadaniach, na tym, żeby wyjść z grupy. To będzie bardzo trudne. Ale jeśli to nam się uda zrobić, to wtedy już wszystko może przyjść bardzo łatwo".

Na pewno po jednym meczu - nawet aż tak nieudanym - Lijewski nadziei czy nawet marzeń nie porzucił. Ale szukać pozytywów i wiary będzie trudno. A trzeba bardzo szybko zresetować głowy zawodników i przekonać ich, że mogą dużo, dużo więcej niż pokazali z wicemistrzami świata z 2017 i 2019 roku oraz brązowymi medalistami ME 2020.

W sobotę mecz o wszystko. Znów ze Słowenią

Jeśli po takim falstarcie mamy szukać czegoś pozytywnego, to na szybko znajdziemy chyba tylko to, że na pewno nie będzie jak rok temu, mimo że na pozór właśnie tak jest.

Na MŚ 2023 zagraliśmy dobry mecz otarcia z potężną Francją (24:26) i ten występ nas uspokoił. Wtedy uznaliśmy, że jesteśmy naprawdę nieźli i ewidentnie przespaliśmy swoją szansę w następnym meczu, czyli w meczu o wszystko ze Słowenią, przegrywając z nią w katowickim Spodku aż 23:32. Z tą samą Słowenią zagramy o wszystko w sobotę w Berlinie (godz. 18.00).

Z grupy na tych ME wyjdą dwie najlepsze ekipy. My na razie jesteśmy najgorszą, bo w drugim meczu tej naszej grupy D Słowenia wygrała z Wyspami Owczymi 32:29.