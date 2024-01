Oto tabela po pierwszym meczu Polaków na ME w piłce ręcznej [TABELA]

Polscy piłkarze ręczni przystępowali do mistrzostw Europy z nadzieją na jak najlepszy wynik. - Z mojej strony nie ma mowy o żadnym kalkulowaniu na tym etapie, na jakim nasza reprezentacja się znajduje - powiedział w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl, Marcin Lijewski, który debiutuje jako selekcjoner na imprezie tej rangi. Sytuacji jego zespołu nie ułatwiało to, że kilka dni przed turniejem z powodu kontuzji wypadł Arkadiusz Moryto, a w ostatniej chwili Michał Daszek.

Polska przegrała z Norwegią na start mistrzostw Europy. Jest na dnie tabeli

W pierwszym meczu Polacy rywalizowali z Norwegią i nie byli faworytami. Spore problemy mieli już w pierwszej połowie, którą przegrali 10:15. W drugiej było jeszcze gorzej, przez co drużyna Lijewskiego ostatecznie poległa 21:32.

Ten wynik jest bardzo niekorzystny dla reprezentacji Polski, która po pierwszej kolejce zajmuje ostatnie miejsce w grupie D. Co prawda porażkę poniosły również debiutujące na ME Wyspy Owcze, lecz ich strata do Słowenii wyniosła tylko trzy gole. W efekcie dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu są wyżej w tabeli od Polaków.

Awans do drugiej fazy wywalczą dwa najlepsze zespoły. Należy też pamiętać, że przenoszą się tam wyniki z pierwszej rundy. Tym samym gdyby Polacy awansowali, lepiej byłoby, aby wraz z nimi nie zrobiła tego Norwegia.

Tabela grupy D mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych

Norwegia - 1 mecz, 2 punkty, bilans bramek 32-21 Słowenia - 1, 2 pkt, 32-29 Wyspy Owcze - 1, 0 pkt, 29-32 Polska - 1, 0 pkt, 21-32

W drugim, kluczowym spotkaniu grupowym Polacy zmierzą się ze Słowenią. Jeśli przegrają, stracą szanse na awans do kolejnej fazy ME. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 13 stycznia o godzinie 18:00.