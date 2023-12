Show bramkarza w meczu Polaków! Nawet zdobył bramkę

Polscy piłkarze ręczni przygotowują się do styczniowych mistrzostw Europy. Na koniec grudnia mieli zaplanowany towarzyski dwumecz z Argentyną w Legionowie. W środę nie bez trudu wygrali 27:26, a szansę na bardziej przekonujące zwycięstwo mieli w piątek.

Polska drugi raz zagrała z Argentyną. Tym razem było o wiele lepiej. Adam Morawski zaszalał

Polacy przystąpili do tego meczu w znacznie mocniejszym składzie. Do gry wrócili m.in. Kamil Syprzak, Patryk Walczak czy Piotr Jędraszczyk. To przyniosło efekt już w pierwszej połowie, którą drużyna Marcina Lijewskiego pewnie wygrała 17:13.

Tuż po przerwie Polacy dalej byli skuteczni, zarówno w ataku, jak i obronie (dobrze interweniował Mateusz Kornecki), dzięki czemu zyskali nawet sześciobramkową przewagę. Potem ją utrzymali, a w ostatnich nawet jeszcze zwiększyli. Sygnał do ataku dał bramkarz Adam Morawski, który w 51. minucie popisał się celnym rzutem przez prawie całe boisko (na 29:22) - bramka rywali była pusta, ale i tak należy go docenić. W dodatku w takich samych okolicznościach ustalił wynik na 34:26. Były to dla niego piąte i szóste trafienie w drużynie narodowej.

Poza Morawskim w polskim zespole skutecznością wyróżnili się Mikołaj Czapliński, Damian Przytuła i Kamil Syprzak, którzy rzucili po pięć goli. Ostatni z nich został nawet wybrany najlepszym zawodnikiem piątkowego spotkania.

W najbliższym czasie Polacy udadzą się do Granollers, gdzie zagrają w turnieju towarzyskim z Hiszpanami, Serbami oraz Słowakami (kolejno 4,5 i 6 stycznia). Będzie to dla nich ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy w Niemczech, które odbędą się w dniach 10-28 stycznia.