Sensacyjny powrót legendy do bramki. Ma 49 lat. Grał ze Szmalem

Ma 49 lat, w dorobku olimpijskie srebro, tytuł mistrza świata i Europy, a sportową karierę zakończył po sezonie 2011/12. Teraz postanowił wrócić do gry. Legendarny bramkarz reprezentacji Niemiec w piłce ręcznej Henning Fritz wznowił sportową karierę. I to nie po raz pierwszy. Podpisał kontrakt z jednym z włoskich klubów. Jak do tego doszło?

