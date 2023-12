Największy gwiazdor Polaków może nie zagrać na Euro. "Nie jest pozytywnie"

W środę doszło do kolejnej "Świętej Wojny", jak nazywa się rywalizacje piłkarzy ręcznych Industrii Kielce z Orlenem Wisła Płock. Ta jednak była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od ponad 12 lat kielczanie przegrali we własnej hali. Wisła zwyciężyła 29:28 po bramce Michała Daszka w ostatniej sekundzie.

Jeden z liderów Industrii Kielce i reprezentacji Polski, Arkadiusz Moryto, w wywiadzie z Polsatem Sport bagatelizował tę porażkę.

- Nie takie tragedie się zdarzają w życiu. To jest jeden mecz, jedna kolejka i mamy jeszcze wiele przed sobą. I tak trzeba być zadowolonym, że potrafiliśmy dogonić Wisłę i doprowadzić do remisu. Potem rzuciła ona bramkę na zwycięstwo, ale to jest tylko minus jeden przed rewanżem w Płocku. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Gorzej, gdyby to było minus cztery, czy minus pięć, to mogłoby być ciężko, a tak wynik dalej jest otwarty - mówił Moryto.

Co zadecydowało o porażce mistrzów Polski? - Dużo błędów z naszej strony. Kiedy już mogliśmy dogonić zespół z Płocka, popełnialiśmy proste błędy, takie jak mój rzut na pustą bramkę w poprzeczkę. To był największy z tych błędów, reszta była mniejszego kalibru, ale to właśnie one dzisiaj przesądziły, bo mogliśmy dojść do rywala znacznie szybciej. A tak do końca się męczyliśmy - nie ukrywał 26-letni prawoskrzydłowy, który był jednym z najlepszych strzelców reprezentacji Polski na tegorocznych mistrzostwach świata rozegranych w Polsce i Szwecji.

Dla Arkadiusza Moryty był to pierwszy mecz od ponad miesiąca ze względu na uraz barku. Teoretycznie to powinna być dobra informacja dla reprezentacji Polski, która zagra w styczniu na mistrzostwach Europy w Niemczech, rozpoczynających się 10 stycznia. Sam zawodnik jednak nieco zmącił nastroje kibiców.

- Aż tak pozytywnie to nie jest. Dzisiaj zagrałem, bo taka była konieczność. Miałem nie grać, ale w ostatnim meczu urazu doznał Paweł Paczkowski. Dziś wystąpiłem na lekach przeciwbólowych, ten bark dalej nie jest sprawny w stu procentach. Wciąż jest daleko do ideału. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie dla tego feralnego rzutu, tak po prostu wygląda mój stan zdrowia - stwierdził Moryto, nie mówiąc wprost, czy zagra na mistrzostwach.

Jego brak na MŚ byłby sporym osłabieniem dla reprezentacji Polski. Mógłby zastąpić go doświadczony Michał Daszek z Orlen Wisły Płock, ale on być może będzie musiał występować na prawym rozegraniu.

Na Euro w Niemczech reprezentacja Polski zagra w grupie z Norwegią, Słowenią oraz Wyspami Owczymi. Pierwszy mecz drużyny Marcina Lijewskiego odbędzie się 11 stycznia, a rywalem Polaków będą Norwegowie.