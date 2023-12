Pudło stulecia Polaka. Kompromitacja. Komentatorzy w wielkim szoku [WIDEO]

Podczas środowego spotkania 11. kolejki Superligi pomiędzy Industrią Kielce a Wisłą Płock doszło do niezwykle kuriozalnej sytuacji. W 37. minucie przegrywający zespół gospodarzy wyprowadzał kontratak, a piłkę otrzymał Arkadiusz Moryto. Skrzydłowy popędził w kierunku pustej bramki rywala, ale fatalnie spudłował, trafiając po koźle w poprzeczkę. - Co on zrobił?! - wykrzyczeli relacjonujący wydarzenie komentatorzy.

