Passa chwały polskiego klubu. Aż trudno uwierzyć. To już ponad 12 lat

22 maja 2011 roku aktualni mistrzowie Polski przegrali ostatni mecz we własnej hali. Grali wtedy jeszcze jako Vive i mierzyli się z Wisłą Płock w półfinale play-off. To właśnie wtedy płocczanie pokonali odwiecznych rywali i sięgnęli po mistrzowski tytuł. Było to ostatnie złoto wywalczone przed dominacją kieleckiej ekipy, która trwa po dziś dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Trzy razy jako Vive Targi, trzy razy jako Vive Tauron, trzy razy jako PGE Vive Tauron, Dwukrotnie jako Łomża Vive i raz jako Barlinek Vive. Nazwy kieleckiego klubu się zmieniają, ale dominacja pozostaje. Hala Legionów widziała już 189 zwycięstw z rzędu. To passa, w którą trudno uwierzyć.

Aby wyobrazić sobie skalę tego osiągnięcia, warto przenieść się do 2011 roku. 18 września do Kielc przyjechało wówczas Zagłębie Lubin. Przegrało 26:44. Nikt nie wiedział, że ta wygrana będzie początkiem serii, która trwać będzie ponad dekadę. Skład Vive Targi Kielce, bo tak wówczas brzmiała oficjalna nazwa klubu, opierał się na reprezentantach Polski. W bramce stał legendarny Sławomir Szmal. Ważnymi postaciami byli Grzegorz Tkaczyk, Michał Jurecki i Mariusz Jurasik. Rok później do zespołu dołączyli Krzysztof Lijewski i Karol Bielecki.

Trener był Bogdan Wenta. Dziś zespołem zarządza Tałant Dujszebajew. Pod jego wodzą (objął drużynę w 2014 roku), nie przegrali ani jednego domowego meczu w Superlidze.

Przez ponad 12 lat do Kielc zawitały 23 zespoły ligowe. Ze 189 wygranych dwie osiągnięte zostały po dogrywce, a dwie po rzutach karnych. Najczęściej w pokonanym polu pozostawali płocczanie - aż 25.

Dziś kolejna szansa dla kielczan na przedłużenie serii. Początek meczu Indsutrii Kielce z Wisłą Płock o 20:30.