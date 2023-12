Znamy mistrzynie świata w piłce ręcznej. Udany rewanż w wielkim finale

Tegoroczne mistrzostwa świata kobiet nie obfitowały w sensacje, nie było ich także w czołowej czwórce. Francuzki były jedynym niepokonanym zespołem na tym turnieju. Norweżki przegrały tylko jeden mecz, właśnie z Francją, w drugiej rundzie (23:24). Finał za to był pełen emocji. W pewnym momencie Francuzki odskoczyły, ale nie miały pewnej przewagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Wielki rewanż Francuzek nad Norweżkami

Pierwsze ponad 20 minut finału MŚ były naprawdę wyrównane, toczyła się gra gol za gol. Przez moment dwubramkowe prowadzenie miały Norweżki, ale nie zdołały go utrzymać.

Kluczowe akcje wydarzyły się ok. 24. minuty meczu, kiedy Norweżki zaczęły popełniać proste błędy. To się na nich zemściło. Dwa szybkie gole Estelle Nze Minko dały prowadzenie Francji 15:13. Do końca pierwszej połowy Francuzki kontrolowały przewagę, do przerwy prowadziły 20:17. Widać było głębię składu, każda zawodniczka miała wpływ na grę Francuzek.

Po przerwie Norwegia musiała rzucić się do ataku. Łapała już kontakt, była o gola z tyłu za Francuzkami, ale nie zdołała wyrównać. Praktycznie wyłączona z gry była Henny Ella Reistad, liderka norweskiej kadry. Jej nieobecność w akcjach utrudniała Norweżkom przejęcie inicjatywy. Nora Mork nie była w stanie dźwignąć takiej odpowiedzialności za grę zespołu. Wsparcie Stiny Bredal Oftedal to było za mało. Mork notowała złe wybory w rozegraniu, dało się ją zatrzymać przy rzutach karnych. Norweżki psuły ważne kontrataki, miały też problem z wykorzystaniem gry w przewadze. Paradoksalnie to Francja grała lepiej w takich momentach.

Francuzki nie popełniały błędów. Na linii siódmego metra jak natchniona rzucała Tamara Horacek, a w ostatnich kilkunastu minutach zabójczo skuteczna była Lena Grandveau. Trójkolorowe lepiej wytrzymałe ostatnie minuty, zachowywały zimną krew w kluczowych akcjach. Obrona bardzo dobrze czytała grę rywalek.

Francja wygrała ten finał 31:28 i zrewanżowała się na Norwegii za porażkę w meczu o złoto sprzed dwóch lat. Nowe mistrzynie świata wygrały turniej bez ani jednej porażki. Trójkolorowe w pełni zasłużyły na tytuł mistrzyń świata, w finale tylko potwierdziły swoją jakość.

Podium uzupełniły Dunki, które w meczu o brąz pokonały Szwedki 28:27. Polska odpadła po drugiej fazie, a w całym turnieju zajęła 16. miejsce.