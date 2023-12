Brawo Polki! Ależ to był dreszczowiec. Będzie z czym iść do drugiej fazy

Po łatwym zwycięstwie z Irankami przyszedł czas na Japonki, które napsuły krwi Niemkom w pierwszej kolejce fazy grupowej. Szczypiornistki z Japonii prezentowały dziś dynamiczny handball w ataku, ale też agresywny w obronie. Świetnie czuły się w takiej chaotycznej grze, pełnej bałaganu. Na szczęście Polki pokazały dojrzałą grę i jakość.

Japonki stanowiły wyzwanie

Biało-czerwone źle weszły w ten mecz. Japonki grały dynamicznie z przodu, mocno przeszkadzały w tyłach. Trudno było o złapanie rytmu. W pewnym momencie rywalki z Azji miały trzy gole przewagi, prowadziły 4:1.

Ale wtedy poczuły się zbyt pewnie. Zaczęły kombinować w akcjach ofensywnych. To trzeba było bezlitośnie wykorzystać w kontrach, co Polki zresztą czyniły. Doprowadziły do remisu 5:5, a potem uspokoiły grę, sprytnie grały przez środek i zbudowały sobie przewagę, prowadząc 10:7. Szczególnie imponowała Monika Kobylińska, która była zabójczo skuteczna, praktycznie się nie myliła.

Jednak ostatnie minuty pierwszej połowy Polki zagrały nerwowo, jakby zgubiły koncentrację po tym, jak kontuzji nabawiła się Karolina Kochaniak-Sala. Do tego Japonki znów powodowały bałagan w obronie i w ataku, co pozwoliło im wyrównać stan gry. Do przerwy było 15:15. Japonki były w zasięgu Polek, biało-czerwone to czuły, ale musiały poprawić kilka rzeczy na drugą połowę.

Polskie bohaterki thrilleru

Adrianna Płaczek i Barbara Zima w bramce, Kobylińska w ofensywie - to dzięki nim udało się utrzymać względną kontrolę nad meczem i nie pozwolić Japonkom na więcej.

