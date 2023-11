Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet. Polska - Iran. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

26. edycja mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet rozgrywana jest w trzech państwach: Danii, Norwegii i Szwecji. W środę 29 listopada zainaugurowano rozgrywki. Tego dnia odbyły się cztery spotkania. Nie doszło w nich jednak do większych niespodzianek. Wygrywali faworyci. Brazylia pewnie pokonała Ukrainę (35:20), podobnie jak i Hiszpania, która triumfowała w starciu z Kazachstanem (34:17). Jeszcze bardziej okazałym zwycięstwem zakończył się mecz obrończyń tytułu, a więc Norweżek z Grenlandią (43:11). Najbardziej wyrównane było za to starcie Korea - Austria (29:30). W czwartek do rywalizacji przystąpią kolejne drużyny, w tym reprezentacja Polski.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet 2023. Nasza kadra rozpoczyna walkę o wyjście z grupy

Szczypiornistki Arne Senstada zakwalifikowały się na turniej już w kwietniu, kiedy to w barażach pokonały Kosowo. Zawodniczki liczą, że uda im się osiągnąć zdecydowanie lepszy wynik niż przed dwoma laty. Wówczas zajęły 15. lokatę.

Zadanie nie będzie łatwe. W mistrzostwach udział biorą 32 zespoły, które podzielono na osiem grup, po cztery drużyny w każdej. Polki trafiły do grupy F, a ich przeciwniczkami będą Iran, Japonia i Niemcy. Na początek nasze zawodniczki zmierzą się z pierwszą ze wspomnianych drużyn, która na ostatnich mistrzostwach zajęła dopiero 31. lokatę.

Wydaje się, że to Biało-Czerwone będą faworytkami nadchodzącego starcia. Tym bardziej że mają za sobą udany okres przygotowawczy. Rozegrały trzy mecze towarzyskie, z czego wygrały dwa - z Islandią (29:23) oraz Angolą (33:30). Uległy jedynie Norweżkom, choć nieznacznie, bo 25:27.

W porównaniu do poprzednich mistrzostw w polskiej kadrze doszło do zmian personalnych. Trener odmłodził drużynę. Karierę reprezentacyjną zakończyła kapitan Kinga Achruk. Na liście powołanych zabrakło też doświadczonej 38-letniej Karoliny Kudłacz-Gloc.

Teraz o sile zespołu stanowią przede wszystkim rozgrywająca Aleksandra Rosiak oraz kapitan Monika Kobylińska. Ostatnia ze wspomnianych zawodniczek odniosła już sporo sukcesów - była bowiem obecna w kadrze w 2015 roku, kiedy to Biało-Czerwone dotarły do półfinału. Ba, trafiła nawet do najlepszej młodzieżowej siódemki tamtego mundialu.

Starcie z Iranem będzie bardzo ważne dla naszej drużyny. Tylko trzy najlepsze ekipy z grupy awansują do kolejnego etapu. Z kolei drużyny z czwartych miejsc powalczą o pozycje 25-32 w klasyfikacji końcowej.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet. Polska - Iran. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Iran odbędzie się w czwartek 30 listopada o godzinie 20:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi platforma Viaplay. Zapraszamy też na stronę główną Sport.pl, gdzie pojawią się najnowsze informacje na temat wyników naszej kadry na mundialu.