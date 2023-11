Outsider nastraszył mistrzów Polski. A potem się zaczęło! Arcyciekawa sytuacja w tabeli

Polskie drużyny nie były jedynymi, które rozegrały dzisiaj mecze. GOG przegrał z SC Magdeburg 25:32, Telekom Veszpram pewnie pokonał Celje 41:31, a FC Porto przegrało u siebie z Montpellier 25:29. Te mecze interesowały przede wszystkim kibiców Wisły Płock, bo wszystkie te zespoły znajdują się z nią w jednej grupie.

Wisła Płock postawiła się Barcelonie. Były momenty

Szanse płocczan na awans do kolejnej fazy na razie są bardzo małe. Na osiem rozegranych do tej pory spotkań ponieśli aż siedem porażek. Wygrali jedynie z najgorszym w grupie Celje. Do zajmującego szóste miejsce FC Porto tracą cztery punkty, a do rozegrania zostało już tylko sześć meczów. Po dzisiejszej przegranej kibice mogą być jednak całkiem zadowoleni.

Wisła Płock grała dzisiaj z wielką FC Barceloną. I choć przegrała, to pokazała się z całkiem dobrej strony, kilkakrotnie sprawiając problemy zajmującemu pierwsze miejsce w grupie gigantowi. Mimo gry na wyjeździe i szybkiej straty bramek, która na początku meczu wynosiła trzy (1:4), płocczanie dali radę niemalże doprowadzić do wyrównania (7:8). Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się wygraną Barcelony 16:13. Pięknym trafieniem w tej części meczu popisał się Dika Mem.

Po przerwie Wisła Płock nastraszyła Barcelonę i szybko zdobyła dwa gole, doprowadzając do wyniku 16:15. Gospodarze niestety się obudzili, ale polscy piłkarze wciąż od czasu do czasu potrafili zmniejszyć stratę do dwóch goli. To zmieniło się w końcówce spotkania, w której Barcelona zdobyła aż osiem bramek. W tym czasie Wisła odpowiedziała jedynie trzema trafieniami. Mecz zakończył się wynikiem 32:25.

Ważne zwycięstwo Industrii Kielce. Polski klub goni czołówkę

Dużo lepiej poradziła sobie Industria Kielce, która pokonała RK Zagrzeb i tym samym odniosła czwarte zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To nie była łatwa przeprawa, czego można było się spodziewać. Tydzień temu Industria z tym rywalem zremisowała 22:22, ale o ten wynik musiała walczyć do samego końca. Kielczanie nie zaczęli najlepiej tego spotkania. Między kolejnymi zdobywanymi bramkami musieli długo czekać, a w tym czasie rywale powiększali swoją przewagę. W pewnym momencie wynosiła ona już pięć trafień (2:7). Wtedy gospodarze wzięli się w garść i tuż przed końcem pierwszej połowy udało im się doprowadzić do remisu. Do przerwy było 12:12.

W drugiej połowie było już dużo lepiej. Drużyna z Zagrzebia wprawdzie wciąż sprawiała duże problemy gospodarzom i w pewnym momencie wygrywała nawet już 22:21, ale wtedy kielczanie rozstrzygnęli mecz. W bardzo dobrej końcówce, udało im się trafić do siatki aż siedem razy i to przeważyło o ich zwycięstwie 28:24. Dzięki temu wynikowi Industria Kielce ma 10 punktów i dorobkiem zrównała się z drugim Aalborgiem, a do pierwszego Kiel traci tylko jeden punkt. Pierwsze dwa zespoły fazy grupowej od razu wywalczą awans do ćwierćfinału, więc stawka jest wysoka.

Kolejne mecze w Lidze Mistrzów już w przyszłym tygodniu. 29 listopada o godzinie 18:45 Wisła Płock zagra na wyjeździe z Celje. Dzień później o 20:45 Industria Kielce zagra z Eurofarm Pelister. Obaj rywale polskich klubów to drużyny, które wciąż czekają na pierwsze punkty.

Wszystkie wyniki czwartkowych meczów Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych: