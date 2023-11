Prowadzili w końcówce 27:21 i nie wygrali. "Najgorszy karny w karierze" [WIDEO]

Industria Kielce na razie nie potrafi znaleźć odpowiedniego rytmu w tym sezonie w Europie. Ważni gracze Industrii mieli problemy z urazami, ale już wrócili do rywalizacji. Z kolei w Superlidze kielczanie pozostają niepokonani wraz z Wisłą Płock. Po siedmiu kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów zespół prowadzony przez Tałanta Dujszebajewa ma na koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Ostatni mecz z RK Zagrzeb zakończył się remisem 22:22, a Industria rzuciła wyrównującą bramkę w ostatniej minucie. Teraz przed nimi rewanż z Chorwatami u siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Aalborg odrobił sześciobramkową stratę. Emocjonująca końcówka w meczu rywali Industrii

W środowych meczach rywalizowały czołowe zespoły grupy A - THW Kiel oraz duński Aalborg. Zespół z Kolonii liczył na udany rewanż po porażce 18:27 u siebie. I radził sobie nieźle w pierwszej połowie, gdzie grał twardo w obronie. Do 19. minuty mecz był bardzo wyrównany, a potem Niemcy rzucili pięć bramek z rzędu i wypracowali sobie bezpieczną przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17:13 dla Kolonii. Warto przypomnieć, że w pierwszym meczu to Aalborg miał tak dużą przewagę po pierwszych 30 minutach.

Po przerwie goście utrzymywali bezpieczny dystans, a nawet go zwiększyli do siedmiu punktów. W Kolonii błyszczał m.in. Nikola Bilyk. Aalborg stopniowo odrabiał straty, a od stanu 21:27 zdobył sześć bramek z rzędu. Końcówka była niezwykle emocjonująca. Niclas Ekberg miał rzut karny na niewiele ponad minutę przed końcem, ale trafił w poprzeczkę. Potem karnego miał Aalborg na pół minuty przed zakończeniem rywalizacji, do którego podszedł Mikkel Hansen. Ale rzucił tuż nad poprzeczką.

"Hansen prawdopodobnie rzucił najgorszego karnego w swojej karierze" - pisze oficjalny portal Ligi Mistrzów EHF.

W ostatniej akcji spotkania dla Kolonii pomylił się Domagoj Duvnjak i mecz zakończył się remisem 27:27. Remisem, z którego bardziej zadowoleni są Duńczycy.

- W pierwszej połowie byliśmy całkowicie poza grą, brakowało nam agresywności. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że odmieniliśmy losy meczu - stwierdził Stefan Madsen, trener Aalborga.

Mimo braku wygranej z Aalborgiem, THW Kiel pozostaje liderem grupy A z 11 punktami, ponieważ PSG też zremisowało swój mecz z Kolstad (28:28).

Te rozstrzygnięcia sprawiają, że w przypadku wygranej z RK Zagrzeb, Industria Kielce może zbliżyć się do lidera grupy na jeden punkt. Mecz Industria Kielce - RK Zagrzeb odbędzie się w czwartek 23 listopada o godz. 18:45.