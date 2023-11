Sceny w europejskich pucharach! Polski klub w Europie zrobił coś niespotykanego

Ależ to był mecz! W czwartej kolejce Ligi Europy piłkarzy ręcznych Chrobry Głogów rzutem na taśmę zremisował z CSM Constanta, choć po pierwszej połowie to Rumuni pewnie prowadzili. Wtorkowy remis zapewnił śląskiemu zespołowi pierwszy zdobyty punkt w rozgrywkach. We wtorek grał też Górnik Zabrze i również pozytywnie zaskoczył.

