Ależ finisz Industrii Kielce w meczu Ligi Mistrzów. Zdecydowała bramka w ostatniej minucie

To na razie nie jest wymarzony sezon dla Industrii Kielce. Mistrz Polski w ostatnich tygodniach miał duże problemy z kontuzjami swoich ważnych zawodników, przez co w Lidze Mistrzów szło mu w kratkę. I choć kontuzjowani już do gry wrócili, forma zespołu Talanta Dujszebajewa wciąż jest daleka od ideału.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Industria Kielce wciąż ma problemy w Lidze Mistrzów. Uratowała remis w ostatniej minucie

W weekend kielczanie zajęli czwarte miejsce w IHF Super Globe, będąc najsłabszym z czterech europejskich zespołów w stawce. Teraz z kolei Industria wróciła do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Teoretycznie zadania nie miała najtrudniejszego, bowiem mierzyła się z niżej notowanym chorwackim RK Zagrzeb. Praktyka okazała się jednak zupełnie inna i to polski zespół dopiero w ostatniej minucie rywalizacji uratował remis 22:22.

Mistrzowie Polski musieli w tym spotkaniu radzić sobie bez kontuzjowanego Arkadiusza Moryty i rozpoczęli ten mecz bardzo słabo, w czym spory udział miał ich były zawodnik - Patryk Walczak. Reprezentant Polski rzucił w tym meczu trzy bramki, z czego dwie w pierwszych 11 minutach gry, po których to chorwacki zespół prowadził aż 7:3.

Industria miała w tym meczu bardzo duże problemy w ofensywie, ale dzięki dobrej defensywie w kolejnych minutach pierwszej części gry mozolnie odrabiała straty. Udany kontratak Benoita Kounkouda w 23. minucie dał remis po 10, ale od tego momentu do przerwy padła już tylko jedna bramka, bramka dla gospodarzy. RK Zagrzeb prowadziło po pierwszej połowie 11:10.

W drugiej części gry wynik oscylował przez cały czas w okolicach remisu, ale w żadnym momencie Industria Kielce nie zdołała wyjść na prowadzenie. Z drugiej strony miała ciągle rywala w zasięgu, bo Chorwaci nie umieli odskoczyć na więcej niż dwie bramki.

Na dwie minuty przed końcem drużyna z Zagrzebia prowadziła 22:20 i była bliska osiągnięcia sensacyjnego zwycięstwa. Przy takim wyniku rzutu karnego dla Industrii nie wykorzystał w dodatku Igor Karacić, ale mistrzowie Polski się nie poddali. Najpierw kielczanie złapali kontakt dzięki bramce Alexa Dujszebajewa. Gospodarze mieli piłkę i długo rozgrywali akcję, jednak popełnili błąd, po którym w ostatniej minucie rywalizacji do remisu doprowadził Nicolas Tournat.

Co więcej, Industria mogła nawet wygrać ten mecz, bo kolejny błąd w ofensywie Chorwatów dał jej piłkę na 17 sekund przed końcem. Talant Dujszebajew poprosił o czas, po czym na bardzo dobrą pozycję udało się wyprowadzić Dylana Nahiego. Francuz jednak przegrał pojedynek z bramkarzem gospodarzy Matejem Mandiciem i mecz w Zagrzebiu zakończył się remisem 22:22.

Wygrana mogła dać Industrii Kielce awans na pozycję wicelidera grupy A. Remis powoduje, że kielczanie z 8 punktami są na półmetku zmagań na piątym miejscu, ale tracą tylko dwa punkty do liderującego THW Kiel oraz jeden do drugiego Aalborga. W następnej kolejce Ligi Mistrzów Industria ponownie zmierzy się z RK Zagrzeb, ale tym razem w Kielcach 23 listopada (18:45).

RK Zagrzeb - Industria Kielce 22:22 (11:10)

RK Zagrzeb: Pantjar, Mandić - Kos 5, Cavar, Walczak 3, Faljic, Klarica 3, Gojun, Srna 3, Sirotic, Cupić 2, Dibirov 3, Kavacić 2, Glava, Cuni Morales 1, Suholeżnik

Industria Kielce: Wałach, Wolff - Olejniczak 2, Wiaderny 1, Sićko 1, Kounkoud 2, A. Dujszebajew 3, Torunat 2, Karacić 3, D. Dujszebajew 4, Thrastarson, Paczkowski 1, Gębala, Karalek 1, Nahi 2