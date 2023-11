Niewiele zabrakło. Industrii Kielce blisko brązowego medalu w mistrzostwach świata

Rok temu Industria Kielce po raz drugi w historii wzięła udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Wtedy kielczanie w półfinale wysoko przegrali z FC Barceloną 28:39, a w meczu o trzecie miejsce pokonali Al Ahly 35:26.

Industria Kielce tym razem poza podium

Teraz apetyty w drużynie mistrzów Polski były większe. - Mamy na tyle jakości, aby wrócić ze złotem - zapowiadał przed turniejem rozgrywający Tomasz Gębala. Kielczanie znów dotarli do półfinału, bo poziom w ich grupie był taki, że po prostu musieli się znaleźć w tej fazie. W półfinale byli bardzo nieskuteczni i przegrali ze zwycięzcą Ligi Mistrzów - SC Magdeburgiem 24:28.

W meczu o brązowy medal kielczanie zmierzyli się z FC Barceloną. Po pierwszej połowie drużyna Dujszebajewa prowadziła 16:14. W drugiej połowie zagrała jednak słabiej. FC Barcelona objęła nawet czterobramkowe prowadzenie, a wygrała mecz 33:30.

- Grając z Barceloną i nie wykorzystując sytuacji sam na sam, to trudno myśleć o końcowym sukcesie. Gdybyśmy byli skuteczniejsi w pierwszej połowie, to moglibyśmy prowadzić większą różnicą bramek. W drugą połowę lepiej weszła Barcelona, szybko wyrównała i kontrolowała mecz. My staraliśmy się wrócić do gry, ale Perez de Vargas był ścianą nie do przejścia i został bohaterem meczu - powiedział Krzysztof Lijewski, II trener kieleckiej drużyny.

Finał wewnętrzną sprawą Niemców

W wielkim finale doszło do starcia dwóch niemieckich drużyn - broniącego trofeum Magdeburga oraz lidera Bundesligi - Fuchse Berlin. Pojedynek był pasjonujący. Na początku drugiej połowy zespół z Berlina prowadził już 19:14. Nie potrafił jednak utrzymać przewagi i doszło do dogrywki. W niej lepszy był Magdeburg i wygrał 34:32. Dla zespołu trenera Benneta Wiegerta to trzeci z rzędu triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata. Najwięcej goli dla zwycięzców zdobyli Albin Lagergren i Janus Smarason (po siedem). Magdeburg za triumf w rozgrywkach dostał 400 tys. dolarów.

- Wszyscy jesteśmy dumni, że wygraliśmy finał, mimo że nie było w składzie Gisli Kristjanssona, Mika Damgaard doznał kontuzji, a Philipp Weber siedział na ławce z powodu kontuzji. Nasze morale jest po prostu niesamowite. Mamy teraz doświadczenie i pewność siebie, że nadal możemy odwrócić losy takich meczów - powiedział po finale Dirk Roswandowicz, prezes Magdeburga.

- Patrząc na drabinkę turniejową, niemiecki finał Klubowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej był możliwy. Jednak to zaskoczenie, że tak się stało, biorąc pod uwagę półfinałowym rywali: Barcelonę i Kielce - napisał niemiecki dziennik "Kicker".

Organizatorzy turnieju wybrali All-Star turnieju. Znalazł się w nim lewoskrzydłowy Industrii Kielce - Dylan Nahi. Oprócz niego w "7" marzeń są: bramkarz Dejan Milosavljev, lewy rozgrywający Lasse Anderson, prawoskrzydłowy Hans Lindberg (wszyscy Fuchse Berlin), środkowy rozgrywający Janus Smarason, prawy rozgrywający Omar Ingi Magnusson (obaj SC Magdeburg) i kołowy Luis Frade (FC Barcelona).

MVP turnieju został wybrany Mathias Gidsel (Füchse Berlin). On również był królem strzelców - zdobył 45 bramek.