Więcej niż absurd! Tylko zobacz, jaki miał numer na koszulce

RK Bosna Visoko Ekoenergija w meczu ligowym zmierzyła się na wyjeździe z MRK Slog. Nikt nie spodziewał się, że będzie miała takie problemy. I to nie na boisku z rywalem, ale z bardzo kuriozalnego powodu.

Kuriozum! Zawodnik dostał karę za nierozpoznawalny numer na koszulce

W pewnym momencie spotkania delegat spotkania miał zastrzeżenia odnośnie koszulki jednego z zawodników RK Bosna Visoko Ekoenergija. A konkretnie - do numeru na koszulce szczypiornisty. Według delegata numer nie był dobrze widoczny.

- Na meczu pomiędzy MRK Sloga i RK Bosna Visoko Ekoenergija w protokole meczowym delegat stwierdził, że zawodnik RK Bosna Visoko Ekoenergija ma nierozpoznawalny numer, prawdopodobnie zapisany do góry nogami i jest wymieniony jako numer 55 - czytamy na stronie "Klix.ba".

Zawodnik został za taki fakt ukarany. Będzie musiał zapłacić 50 marek zamiennych (jednostka monetarna Bośni i Hercegowiny). Przeliczając na polskie, wychodzi kuriozalna kwota - 113 złotych.

- Zgodnie z art. 29 i art. 114 na klub RK Bosna Visoko Ekoenergija zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości 50,00 KM. Zgodnie z art. 107 RK Bosna Visoko Ekoenergija jest zobowiązana do uregulowania kary na rzecz Bośniackiego Związku Piłki Ręcznej niezwłocznie po otrzymaniu faktury - można przeczytać w raporcie.

- To wydarzenie z pewnością jest niezwykłe, mimo że mecz rozgrywany był w Bośni i Hercegowinie, a tutaj tak naprawdę wszystko jest możliwe. To sytuacja bezprecedensu. W drużynie Bośni są rozczarowani i pewni, że są "celem" sędziów, podczas gdy wiele rzeczy w innych klubach widzi się przez palce. To, czy Związek Piłki Ręcznej w Bośni i Hercegowinie stara się w ten sposób przetrwać i napełnia swoją kasę klubowymi karami, jest z pewnością dyskusyjne. Jakość piłki ręcznej i tak nie ma dla nikogo znaczenia - pisze "Sportsport.ba".

Na polskich parkietach piłki ręcznej były różne historie, ale tak kuriozalnej nigdy.