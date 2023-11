Ten mecz przejdzie do historii. Polacy mogą drżeć. Absolutny rekord

Piłkarze ręczni Industrii Kielce od wtorku walczą w Klubowych Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu męczyli się z drużyną z Bahrajnu - Al-Najma i wygrali zaledwie 27:26 (17:13). W drugim starciu spisali się zdecydowanie lepiej i rozgromili San Francisco aż 49:23 (22:12).

Teraz kielczanie w półfinale turnieju zmierzą się ze zwycięzcą Ligi Mistrzów - Magdeburgiem. Będzie to rewanż za finał Champions League z ubiegłego sezonu, w którym Magdeburg wygrał po dogrywce 30:29.

Tuż przed półfinałem Magdeburg w drugim meczu grupowym wysoko wygrał z University of Queensland z Australii 57:14 (28:7). Fenomenalny występ miał Daniel Petterson. Szwedzki prawoskrzydłowy zdobył aż 26 goli! W dodatku miał rewelacyjną, aż 96 proc. skuteczność, bo pomylił się tylko raz. Petterson ustanowił nowy indywidualny rekord goli w Klubowych Mistrzostwach Świata. Dotychczasowy należał do Hassana Kaddaha (obecnie zawodnika Industrii Kielce) i Ali Saleha. Obaj zdobyli po szesnaście bramek.

- Zdobycie 26 bramek jest oczywiście czymś wspaniałym i przede wszystkim nie zdarza się to codziennie, ale najważniejsze, że zespół i ja możemy wszystko, co się dzieje w turnieju ocenić dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy oba mecze i teraz nie możemy się doczekać półfinału - powiedział Petterson po meczu.

To jednak nie koniec rekordów. Dwa pobił Magdeburg: największą ilość zdobytych bramek (57) w meczu Super Globe (dotychczas FC Barcelona rzuciła 50 bramek w 2012 roku w meczu z Club Ministros) i największe zwycięstwo w historii turnieju (aż 43 golami, a dotychczasowy rekord to 32 i też należał do FC Barcelony).

W sobotę półfinał: Industria Kielce - Magdeburg. - Zdajemy sobie sprawę, że z Kielcami będzie to zupełnie inny mecz niż finał Ligi Mistrzów. Jutro w programie są treningi, a potem trener przygotuje nas na mecz z tym zespołem - dodał Petterson.