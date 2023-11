Industria Kielce zagra o medal klubowych MŚ! To był prawdziwy nokaut

Industria Kielce w zeszłym sezonie zagrała w finale Ligi Mistrzów i w ten sposób zapewniła sobie awans na IHF Super Glbe, czyli klubowe mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Turniej ten rozpoczęła od niezwykle zaciętego meczu z bahrańskim Aj-Najma, zakończonym wynikiem 27:26. Zwycięską bramkę zdobyła w ostatniej akcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Industria Kielce wygrała drugi mecz na KMŚ. Zdeklasowała rywala

W drugim spotkaniu grupowym mistrzowie Polski zmierzyli się z amerykańskim San Francisco CalHeat i byli zdecydowanymi faworytami. Przewagę udowodnili w pierwszej połowie, którą wygrali 22:12. W drugiej części jeszcze bardziej zdominowali przeciwników i ostatecznie wygrali aż 49:23. Graczem meczu został wybrany Dylan Nahi.

Dzięki tej wygranej kielczanie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie D i awans do półfinału. W nim zagrają z najlepszymi zespołem grupy C, którym najprawdopodobniej będzie SC Magdeburg. Triumfatorzy ostatniej edycji LM potrzebują do tego zwycięstwa nad australijskim University of Queensland i nie powinni mieć z tym problemu. W drugim półfinale Fuesche Berlin zmierzy się z Barceloną lub egipskim Al Ahly.

Industria Kielce w półfinale IHF Super Globe. Powalczy o kolejny medal

Industria rok temu również była w najlepszej czwórce IHF Super Globe. Wtedy w półfinale przegrała z Barceloną (28:39), a w meczu o brąz pokonała Al Ahly (35:26). Triumfatorem zmagań okazał się Magdeburg, który w finale ograł kataloński zespół 41:39 (po dogrywce).

Po raz pierwszy w klubowych mistrzostwach świata kielczanie zagrali w 2016 r. Wówczas także zajęli trzecie miejsce, w półfinale musieli uznać wyższość PSG (25:29), natomiast w spotkaniu o trzecie miejsce wygrali z katarskim Al-Sadd (36:25).