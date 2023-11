Co za nerwy! Industria Kielce rozpoczęła KMŚ. Zadecydował gol w ostatniej akcji

W zeszłym roku Industria Kielce zajęła w turnieju IHF Super Globe trzecie miejsce. Teraz finaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów ponownie otrzymali okazję do występu w tych rozgrywkach, podobnie jak m.in. inne drużyny z podium LM - niemiecki Magdeburg i hiszpańska FC Barcelona, a także zwycięzca Ligi Europejskiej - niemiecki Fuechse Berlin.

Mistrzowie Polski trafili do jednej grupy z drużynami Al-Najma (Bahrajn) i San Francisco CalHeat (USA), więc nie było wątpliwości, że są zdecydowanym faworytem do awansu do półfinału.

Wielkie nerwy Industrii Kielce w meczu IHF Super Globe. Zadecydował gol w ostatniej akcji

W pierwszym meczu jednak drużyna Talanta Dujszebajewa napędziła sporo strachu zarówno sobie, jak i swoim kibicom. Wygrała z Al-Najmą, ale zaledwie 27:26 i to zapewniając sobie zwycięstwo na trzy sekundy przed końcem spotkania.

Dobrą wiadomością dla kielczan był z pewnością powrót do gry kontuzjowanych ostatnio Alexa Dujszebajewa oraz Andreasa Wolffa. Dla niemieckiego bramkarza Industrii był to nawet pierwszy występ w tym sezonie po wyleczeniu kontuzji kręgosłupa. Zabrakło z kolei lekko kontuzjowanego Arkadiusza Moryty, który jednak ma wrócić na kolejne mecze turnieju w Arabii Saudyjskiej.

Tak dużych problemów kielczan we wtorek przez długi czas nic nie zapowiadało. Do przerwy mistrzowie Polski prowadzili pewnie różnicą czterech bramek - 17:13, ale w drugiej połowie Al-Najma niespodziewanie zaczęła odrabiać straty. Głównie za sprawą świetnie spisującego się Mohameda Ahmeda, który rzucił aż osiem bramek. To właśnie trafienia tego zawodnika pozwoliły doprowadzić do remisu po 22.

Kielczanie byli tego dnia bardzo nieskuteczni, popełniali też sporo błędów i nie potrafili zatrzymać wspomnianego Ahmeda. Po rzucie Szymona Sićki do pustej bramki Kielce prowadziły w 50. minucie 24:22, ale rywale ponownie potrafili wyrównać. Mało tego, gdy Ahmed po raz kolejny pokonał kieleckiego bramkarza, Al-Najma prowadziła w ostatnich trzech minutach 26:25.

Zespół z Bahrajnu miał nawet akcję na dwubramkowe prowadzenie, ale stracił piłkę i Szymon Sićko w kontrze trafił na po 26. Ostatnia akcja tego spotkania należała do kielczan, a konkretnie do wspomnianego Sićki, który na trzy sekundy przed końcem meczu trafił pod poprzeczkę bramki przeciwnika, dzięki czemu Industria zwyciężyła 27:26.

Z tekstu może wynikać, że Sićko był bohaterem spotkania, ale prawdę mówiąc, to nie było jego dobre spotkanie - rzucał zaledwie ze skutecznością 3/11 (27 proc.). Pięć bramek dla kielczan rzucił Artiom Karalek, a po cztery Nicolas Tournat i Paweł Paczkowski, który z konieczności pełnił rolę prawoskrzydłowego.

Kolejny mecz Industrii w IHF Super Globe w czwartek, gdy o godzinie 10:15 czasu polskiego zmierzy się ona z amerykańskim San Francisco CalHeat. Mecze kielczan można oglądać w internecie, na płatnej platformie na stronie handball-globe.tv.

Industria Kielce - Al-Najma 27:26 (17:13)

Industria Kielce: Wałach, Wolff, Błażejewski - Olejniczak 1, Wiaderny 2, Kounkoud 2, Sićko 3, A. Dujszebajew 2, Tournat 4, Karacić 1, D. Dujszebajew, Thrastarson 2, Paczkowski 4, Gębala 1, Karalek 5, Nahi.