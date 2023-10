Horror w LM. Industria Kielce pokazała charakter, ale jest pod ścianą [WIDEO]

Industria Kielce przeciętnie radzi sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Pokonała Kolstad i Paris Saint-Germain, ale przegrała z Aalborgiem i THW Kiel. W piątej kolejce czekał ją bardzo ważny mecz u siebie z Pickiem Szeged, który miał na koncie jedno zwycięstwo i trzy porażki.

Industria Kielce zremisowała z Pickiem Szeged. Arkadiusz Moryto w ostatniej chwili uratował remis

W pierwszej połowie mecz był bardzo wyrównany. Nieznaczną przewagę mieli Węgrzy, którzy potrafili wykorzystać błędy kielczan. Tak też było tuż przed przerwą, gdy chcieli zdobyć gola po "wrzutce", lecz Arkadiusz Moryto został powstrzymany przez bramkarza rywali. Ci ruszyli z kontrą i zdobyli bramkę na 15:13. Industia zdążyła przeprowadzić skuteczny atak i na przerwę schodziła, przegrywając jedną bramką (14:15).

Węgrzy roztrwonili przewagę już na początku drugiej części, gdy najpierw trafił Sićko, a po chwili ich pomyłkę bezlitośnie wykorzystał Moryto. W kolejnych minutach popełniali coraz więcej błędów - jeden z nich nie trafił nawet rzutu z dystansu do pustej bramki. W efekcie mistrzowie Polski zyskali trzybramkową przewagę.

Od tego momentu Industria zaczęła być nieskuteczna i w konsekwencji straciła prowadzenie (23:23). W ostatnich minutach obie drużyny grały dosyć nerwowo, ale na niecałe trzy minuty przed końcem to Pick prowadził 26:25. Na minutę przed końcem trafił na 27:26, ale ostatnie słowo należało do kielczan. W trakcie ich akcji jeden z graczy węgierskiego zespołu faulował i został wykluczony. Dzięki temu w ostatnich sekundach grali w przewadze i wykorzystali to. Na pół minuty przed końcem gola strzelił Moryto i zrobiło się 27:27. Później polska drużyna agresywnie grała w defensywie i dzięki temu obroniła remis.

Z sześcioma bramkami Moryto był w tym meczu najlepszym strzelcem kielczan. Pięć goli rzucił Sićko, który dzięki temu został liderem klasyfikacji strzelców LM (ma 37 trafień).

Po tym meczu Industria ma pięć punktów i pozostała na szóstym miejscu w tabeli. Bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczą dwa najlepsze zespoły, te z miejsc od trzeciego do szóstego będą walczyć o to w 1/8 finału.

Tabela grupy A Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych

PSG - 5 meczów, 8 punktów, 159-146 bilans bramek THW Kiel - 5, 8 pkt, 153-140 Kolstad - 5, 6 pkt, 152-139 Aalborg - 5, 5 pkt, 159-151 HC Zagrzeb - 5, 5 pkt, 142-133 Industria Kielce - 5, 5 pkt, 151-155 Pick Szeged - 5, 3 pkt, 146-157 HC Eurofarm Pelister - 5, 0 pkt, 109-150

Następny mecz w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Industria Kielce rozegra 25 października. Wtedy zmierzy się na wyjeździe z najsłabszym w grupie Eurofarmem Pelister.