Wicemistrz Polski rozbity w pył. Koszmar w Lidze Mistrzów trwa

W czwartek 19 października zawodnicy Orlen Wisły Płock przegrali z Telekomem Veszprem 21:28. Dzień wcześniej polska drużyna poleciała z Warszawy do Budapesztu z nadzieją na pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niestety, tak się nie stało. Po pięciu kolejkach płocka Wisła nie zdołała wywalczyć żadnego punktu, a jej bilans bramkowy wynosi 124:140.

Fatalny sezon Wisły Płock w europejskich pucharach

Węgierski zespół to uznana marka na rynku. W składzie Telekomu Veszprem znajdziemy mnóstwo gwiazd, takich jak Słoweniec Gasper Marguc czy Francuz Nedim Remili. Doskonale zdają sobie sprawę z tego działacze Wisły Płock. - Nigdy nie wygraliśmy na wyjeździe, ale chcielibyśmy przełamać tę złą passę. Bardzo ciężko się gra na parkiecie Veszprem Areny, przy komplecie publiczności. Na pewno będziemy walczyć o korzystny wynik, o punkt, bo na razie nie mamy na swoim koncie ani jednego - mówił przed spotkaniem dyrektor sportowy klubu Adam Wiśniewski, cytowany przez Polsat Sport.

Pierwsza połowa meczu w Budapeszcie była rozegrana pod dyktando Telekomu Veszprem. Piłkarze ręczni węgierskiej drużyny nie pozwolili zawodnikom Wisły nawet na moment wyjść na prowadzenie. Partia zakończyła się wynikiem 14:9 dla gospodarzy. Najjaśniejszą postacią pierwszych trzydziestu minut był wspomniany Marguc, który zdobył aż sześć bramek.

Na początku drugiej połowy przez chwilę wydawało się, że Orlen Wisła Płock może wrócić do gry. Zawodnicy Xaviego Sabate szybko zdobyli kilka bramek, doprowadzając do wyniku 15:13. Był to jednak jednorazowy zryw, który został błyskawicznie utemperowany przez Telekom Veszprem. Drugą połowę Węgrzy zwyciężyli 14:12, a całe spotkanie 28:21.

Czwartkowa porażka była piątą przegraną Wisły Płock w tym sezonie Ligi Mistrzów. Wcześniej polska drużyna musiała uznać wyższość kolejno SC Magdeburg (26:28), Montpellier (28:30), GOG (26:30) oraz FC Porto (23:24). Zawodników z Płocka czeka jeszcze starcie z FC Barceloną, która do tej pory wygrała wszystkie mecze. To spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada. Zwycięstwo Telekomu Veszprem sprawiło, że węgierski zespół z ośmioma punktami na koncie jest wiceliderem grupy B. Za to Orlen Wisła Płock z zerowym dorobkiem plasuje się na przedostatniej pozycji. Gorsze jest jedynie słoweńskie Celje.