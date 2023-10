Koniec! Legenda reprezentacji Polski kończy karierę. "Game over"

Michał Jurecki to jeden z najlepszych rozgrywających w historii polskiej piłki ręcznej. Z reprezentacją zdobył trzy medale mistrzostw świata (srebro w 2007 r. oraz brąz w 2009 i 2015 r.), a w barwach Industrii Kielce w sezonie 2015/16 wygrał Ligę Mistrzów. Ponadto przez wiele lat występował w Bundeslidze.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Arkadiusz Moryto po meczu z Arabią: Nie rozmawiajmy już o stylu

Michał Jurecki odszedł z Azotów Puławy i ogłosił zakończenie kariery

Od 2020 roku Jurecki był zawodnikiem Azotów Puławy, zdobył z nimi dwa brązowe medale Superligi. Jednak według ustaleń TVP Sport we wtorek 17 października rozwiązał kontrakt z klubem. Wpływ na to miały w dużej mierze problemy zdrowotne, od dawna zmagał się z urazem śródstopia, przez co nie spędzał na parkiecie zbyt wiele czasu.

Z czasem do sprawy odniósł się sam zawodnik. W środę 18 października opublikował wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym widać zawieszone na haczyku buty. Dodał do tego podpis "game over", czyli koniec gry. W ten sposób dał do zrozumienia, że kończy karierę.

Michał Jurecki zakończył karierę. Imponujące osiągnięcia

Jurecki zaczynał karierę w Tęczy Kościan, z której w 2003 r. przeniósł się do Chrobrego Głogów. W barwach tej drużyny zadebiutował w najwyższej lidze, a po trzech latach po raz pierwszy trafił do Kielc. Spędził tam zaledwie rok i wyjechał do Niemiec, gdzie grał w HSV Hamburg (2007/2008) oraz TuS N-Lubbecke (2008-2010). Następnie wrócił do kieleckiego zespołu, z którym osiągnął liczne sukcesy, poza wspomnianym triumfem w LM zdobył siedem mistrzostw Polski i dziewięć Pucharów Polski. W 2019 odszedł na rok do Flensburga, a następnie trafił do Puław.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rozgrywający zaliczył także 198 występów w reprezentacji Polski, zdobył w nich 547 bramek. Przez wiele lat grał w niej z bratem Bartoszem Jureckim, wspólnie pomogli wywalczyć trzy medale MŚ, a także awansować do najlepszej czwórki mistrzostw Europy 2010 w Austrii oraz igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro.