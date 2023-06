Wielki pech reprezentanta Polski. Miał kontrakt na stole. Został z niczym

Jan Czuwara dołączył do Vardaru Skopje w 2021 roku. W klubie byli z niego zadowoleni, ale jego sytuacja skomplikowała się w połowie kwietnia, gdy doznał poważnego urazu kolana. Choć jest już po operacji, to najprawdopodobniej nie zagra już do końca roku.

Jan Czuwara odchodzi z Vardaru Skopje. Kontuzja zmieniła wszystko

Kontuzja nie pozostała bez wpływu na rozmowy kontraktowe pomiędzy Polakiem a Vardarem. Strony już od dawna były zdecydowane na kontynuowanie współpracy. - Klub złożył mi propozycję nowej umowy na sezon 2023/24. Byliśmy dogadani słownie, pozostało podpisać dokumenty - powiedział w rozmowie z tvpsport.pl.

Po tym, jak lewoskrzydłowy doznał urazu, wszystko się zmieniło. Macedoński zespół wycofał ofertę, przez co lewoskrzydłowy musi szukać nowego pracodawcy na własną rękę. W tym momencie jest to trudne. - Szukam obecnie klubu, choć zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Po pierwsze dlatego, że jestem w trakcie rehabilitacji. Po drugie z tego względu, że pod koniec czerwca większość klubów ma już zamknięte kadry na nowy sezon - wyjaśnił.

Kontuzja 27-latka kładzie się cieniem na cały sezon, który był dla niego całkiem udany. Zdobył ponad 130 bramek i był wybierany do najlepszej siódemki w lidze macedońskiej oraz lidze SEHA (rozgrywki dla zespołów z południowo-wschodniej Europy).

Przed transferem do Vardaru Jan Czuwara był zawodnikiem Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin oraz Miedzi Legnica. Od 2017 r. występuje w reprezentacji Polski, zagrał na mistrzostwach świata w 2017, 2021 i 2023 r. oraz na mistrzostwach Europy w 2020 i 2022 r.