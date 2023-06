Co za horror! Polacy przegrywali na MŚ na cztery sekundy przed końcem. I wtedy stało się to [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 21 świetnie rozpoczęła mistrzostwa świata w piłce ręczne, rozgrywane w Niemczech i Grecji. W pierwszym meczu pokonali pewnie reprezentację Stanów Zjednoczonych 47:22 i zajmowali pierwsze miejsce w tabeli grupy A. Za ich plecami znaleźli się Chorwaci, którzy na start turnieju pokonali Francję 27:26 i stało się jasne, że bezpośrednie starcie obu ekip będzie emocjonujące.

Dreszczowiec z Polakami w roli głównej. Ważny remis na mistrzostwach świata

Mecz lepiej rozpoczęli Chorwaci, którzy wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Polacy jednak szybko łapali wiatr w żagle i to oni przejęli inicjatywę nad starciem. Prowadzili już nawet 7:4, rywale wydawali się bezradni i szybko zrobiło się 10:5. Stopniowe budowanie przewagi doprowadziło Biało-Czerwonych do wyniku 15:10, ale rywale zdobyli trzy kolejne bramki. Drużyny zeszły na przerwę przy stanie 15:13 dla Polski.

W drugiej części gry znów dominowali Polacy. Po 40 minutach gry prowadzili 20:16 i wydawało się, że obraz meczu się nie zmieni. Chorwaci jednak obudzili się i w kolejnych dziesięciu minutach złapali kontakt, a następnie doprowadzili do remisu 23:23. Szykowała się emocjonująca końcówka, w której to rywale Polski lepiej znosili presję. Na pięć minut przed końcem prowadzili 28:26. Polska doprowadziła do remisu, ale prawdziwa walka zaczęła się przy stanie 29:28.

Polacy rozpoczęli rozgrywanie akcji, kiedy czas pokazywał 59 minut i 10 sekund. Chwilę później do bramki trafił Piotr Mielczarski, który kapitalnie mijał rywali i rzucił w samo okienko bramki. Chorwaci rozpoczęli akcję na 20 sekund przed końcową syreną, a Biało-Czerwoni grali w osłabieniu. Po składnej akcji rywale wyszli na prowadzenie 30:29, kiedy na zegarze zostało sześć sekund. Podanie na środek, ekspresowe rozegranie i piłka trafiła do Marcela Nowaka. Ten z około 15 metrów rozpaczliwie rzucił na bramkę i tuż przed zakończeniem meczu wyrwał remis 30:30.

Polacy utonęli w swoich objęciach i rzutem na taśmę wyrwali jeden punkt. Dzięki temu mają na koncie trzy punkty i przewodzą tabeli grupy A. Tyle samo punktów zgromadzili Chorwaci, a jeden mniej mają Francuzi. To właśnie mistrzowie świata z 2019 i 2021 roku będą rywalami Biało-Czerwonych w piątek 23 czerwca o godzinie 18:00.

Do kolejnej fazy turnieju awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W meczu z Francją Polakom wystarczy remis, a w przypadku porażki musieliby liczyć, ze Chorwacja przegra swoje starcie z USA.