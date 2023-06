Finał LM mógł się zakończyć bez zwycięzcy? "Okazało się, że Talant miał rację"

Piłkarze ręczni Barlinka Industrii Kielce w drugim sezonie z rzędu przegrali finał Ligi Mistrzów w Kolonii. Rok temu ulegli po rzutach karnych FC Barcelonie 35:37. Teraz kielczanie - znów w niesamowitych okolicznościach, przegrali z SC Magdeburgiem po dogrywce 29:30 (26:26 w regulaminowym czasie gry).

Nie jednak wynik był najważniejszy w meczu, ale sytuacja z 48. minuty. Właśnie wtedy przytomność stracił Paweł Kotwica, dziennikarz Echa Dnia. Niestety, jego życia, mimo natychmiastowej pomocy sztabu medycznego, nie udało się uratować. Przerwa w grze trwała ponad dziesięć minut. W pewnym jej momencie Bennet Wiegert, trener SC Magdeburga podszedł do Talanta Dujszebajewa i zaproponował zakończenie meczu z aktualnym wynikiem. Wtedy kielczanie prowadzili 22:20 i to oni cieszyliby się z triumfu w Lidze Mistrzów.

Paweł Papaj, dyrektor marketingu kieleckiego klubu napisał na Twitterze, jak na propozycję niemieckiego szkoleniowca zareagował Talant Dujszebajew.

- Musimy sprecyzować to, co stało się wczoraj. Niedługo po tym, gdy przytomność na trybunach stracił dziennikarz Paweł Kotwica, trener Bennet Wiegert podszedł do Talanta Dujszebajewa i faktycznie zaproponował zakończenie meczu z wynikiem, jaki w tym momencie widniał na tablicy. Tytuł Ligi Mistrzów miałby zdobyć zespół Barlinek Industria Kielce. Talant odpowiedział: "Zgadzam się z Tobą, brawo, ale wtedy nie uznajemy naszego zwycięstwa, tylko kończymy tym, że dwa zespoły były finalistami. Bez zwycięzcy. Szacunek obustronny i jeszcze raz cześć pamięci naszego Kolegi. O jego śmierci oficjalnie dowiedzieliśmy się około 20 minut po zakończeniu meczu" - napisał na Twitterze Pawej Papaj.

Całą sytuację skomentował też trener SC Magdeburga.

- Talant ma większe doświadczenie ode mnie i okazało się, że miał rację. Powiedział mi, że taka decyzja nie należy od nas, by zostawić ją odpowiednim osobom, które są do tego powołane. Sugerował, abyśmy jako trenerzy po prostu skupili się na boisku. Na tym, co mamy do zrobienia. W sensie: żeby zostawić decyzję osobom, które miały ku temu uprawnienia. I w sumie miał rację, bo z tego, co zrozumiałem, co mi wytłumaczono po meczu, to takich decyzji nie mogą podejmować trenerzy. Są odpowiednie procedury, odpowiednie osoby. I taką osobą nie jest szkoleniowiec - powiedział Wiegert w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Barlinek Industria Kielce w sezonie 2022/2023 zdobył tylko mistrzostwo Polski. Przegrał bowiem też finał Pucharu Polski z odwiecznym rywalem - Orlen Wisłą Płock.