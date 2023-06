Ta akcja z finału LM będzie im się śniła po nocach. "Nie rozumiem" [WIDEO]

Talant Dujszebajew, trener Barlinka Industrii Kielce przy stanie 26:26 w finałowym meczu Ligi Mistrzów z SC Magdeburgiem wziął czas. Kielczanie mieli piłkę i piętnaście sekund, by przeprowadzić akcję na wagę wygranej w Champions League.

REKLAMA

Zobacz wideo Deklasacja w Kielcach. Mistrz Polski w Final Four LM!

Piękny gest Industrii Kielce po śmierci dziennikarza. "Już zawsze będzie Twoje"

"Nie do końca rozumiem, jaki był ich pomysł"

Niestety, ostatnia akcja nie poszła po myśli mistrzów Polski. Kielczanie nie potrafili zdobyć gola, choć grali w przewadze! Na początku akcji przewrócił się na kole Nicolas Tournat. W efekcie biegnący Alex Dujszebajew miał mniejsze pole manewru. Zdecydował się sam rzucać, z bardzo trudnej pozycji, z lewego rozegrania, choć wydaje się, że mógł jeszcze podać do lepiej ustawionego na lewym skrzydle - Dylana Nahiego. Jego próbę odbił Nikola Portner, bramkarz SC Magdeburga. Przy rzucie Alex Dujszebajew był faulowany. Błyskawicznie piłkę wziął jego brat - Daniel i zdecydował się w ostatniej sekundzie meczu na rzut bezpośredni z rzutu wolnego. Piłka po rykoszecie, zwolniła lot i pewnie odbił ją Portner.

- Decydująca dla mnie akcja meczu! Kielce miały wszystko w swoich rękach - przewagę zawodnika, 16 sekund z przerwą na zorganizowanie ostatniej akcji. Nie do końca rozumiem, jaki był ich pomysł, gdzie znaleźć wolnego zawodnika. Wyglądało na to, że Alex Dujszebajew chce to zamknąć, bez względu na to, co oferuje Magdeburg w obronie - słusznie zauważył Nedzag Smajlagić, dziennikarz Laola1.tv.

Trudno się jednak dziwić, że Alex Dujszebajew próbował rozegrać sam ostatnią akcję. Po pierwsze - wiele razy w końcówkach ważnych spotkań, to właśnie on bierze na siebie odpowiedzialność. Wiele razy kapitanowi kieleckiej siódemki wychodziły skutecznie takie akcje.

Po drugie - Alex Dujszebajew w niedzielny wieczór był bardzo dobrze dysponowany. Zdobył aż osiem bramek (na 9 rzutów!), miał aż dziesięć asyst i cztery straty. Hiszpan nie ma szczęścia do finałów Ligi Mistrzów. Rok temu, to właśnie tylko on nie trafił z rzutu karnego i to FC Barcelona cieszyła się ze zwycięstwa. Teraz mógł się zrehabilitować, był na najlepszej do tego drodze, ale w końcówce znów nie wyszło. Gdyby trafił, dał wygraną 27:26, to jest pewne, że to on, a nie Gisli Kristjansson, dostałby statuetkę dla MVP meczu.

- Dujszebajew w finale grał tak, jakby w pojedynkę chciał wygrać decydujący mecz, jakby chciał powiedzieć swoim kolegom - Panowie ja to zrobię, ja zwyciężę w tym finale. Dujszebajew do przerwy był wielkim liderem kieleckiej ofensywy, był niesamowicie nakręcony, naładowany niesamowitą energią - pisał Sport.pl o postawie Alexa Dujszebajewa w finale.

Trener Magdeburga zdruzgotany po tragedii w finale Ligi Mistrzów. Chciał nawet zrzez się tytułu

W dogrywce lepszy był Magdeburg, który wygrał 30:29.