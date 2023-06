Trener Magdeburga zdruzgotany po tragedii w finale Ligi Mistrzów. Chciał nawet zrzec się tytułu

Magdeburg i Barlinek Industria Kielce spotkały się w decydującym meczu turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W drugiej połowie, przy stanie 22:20 dla kielczan, gra została przerwana, gdyż polski dziennikarz Paweł Kotwica zasłabł i potrzebował pomocy medycznej.

Piękna postawa trenera Magdeburga. Był gotów zakończyć finał Ligi Mistrzów przy prowadzeniu Barlinka Industrii Kielce

Do nieprzytomnego 51-latka błyskawicznie podbiegł Tomasz Mgłosiek, fizjoterapeuta Barlinka. Chwilę później do akcji wkroczyły służby medyczne, które rozstawiły kotary i rozpoczęły akcję reanimacyjną. Wtedy rywalizacja sportowa zeszła na dalszy plan.

Bertus Servaas wskazał przyczynę porażki w finale LM. "Serce krwawi"

Z powagi sytuacji doskonale zdawał sobie sprawę Bennet Wiegert, trener Magdeburga. W rozmowie z niemieckim "Bildem" wyjawił, że był gotów nawet zakończyć spotkanie i uznać triumf przeciwnika. - Podszedłem do Tałanta (Dujszebajewa, trenera kielczan - red.) i powiedziałem, żebyśmy skończyli mecz. W sporcie są ważniejsze rzeczy. Zatwierdzamy wynik i jesteście zwycięzcami Ligi Mistrzów - powiedział. "Kielce najwyraźniej odmówiły. Gra została wznowiona po 13-minutowej przerwie" - czytamy w "Bildzie"

Ostatecznie niemiecki zespół wygrał po dogrywce 30:29, ale Wiegert nie potrafił w pełni cieszyć się z sukcesu. - To, co się tutaj wydarzyło, pokazuje, jak bliskie są sobie szczęście i smutek. Zachowuję całkowitą pokorę wobec wszystkiego, co się tu teraz dzieje - dodał.

Niedługo po zakończeniu spotkania oficjalnie potwierdzono, że Paweł Kotwica zmarł. Trener Magdeburga ubolewał z tego powodu. - Strasznie mi przykro. Łączę się w smutku i składam kondolencje bliskim zmarłego dziennikarza z Kielc - oznajmił.

Trener i zawodnicy mistrza Polski reagują na porażkę w finale LM. Gorzkie słowa

Paweł Kotwica zmarł podczas Ligi Mistrzów. Poruszające wpisy

Śmierć cenionego dziennikarza poruszyła świat piłki ręcznej, który łączył się w bólu z jego bliskimi. "Paweł, my tu jeszcze wrócimy i wygramy, ale Ciebie już nam nikt nie odda… Najszczersze kondolencje dla rodziny. Nic dziś nie jest ważniejsze" - napisano na oficjalnym koncie Barlinka Industrii Kielce.