Trener i zawodnicy mistrza Polski reagują na porażkę w finale LM. Gorzkie słowa

Piłkarze ręczni Barlinka Industrii w drugim sezonie z rzędu w niesamowitych okolicznościach przegrali finał Ligi Mistrzów. Rok temu ulegli w decydującym meczu po rzutach karnych FC Barcelonie 35:37. Teraz kielczanie w turnieju Final Four w Kolonii w finale przegrali z Magdeburgiem po dogrywce 29:30.

REKLAMA

Mistrzowie Polski grali świetnie. Nagle wszystko się posypało. Dujszebajew nie dotrzymał słowa

Dujszebajew zapowiada: Walczymy i do zobaczenia w następnym roku

Sztab szkoleniowy i zawodnicy po końcowym gwizdku byli załamani.

- Sami zmarnowaliśmy kilka akcji w końcówce. Daliśmy szansę rywalowi. Przestój 15-20-minutowy też nie poszedł nam na rękę. Prowadziliśmy wtedy dwoma bramkami, a potem zaczęliśmy przegrywać. Nie żałujmy. Walczymy i do zobaczenia w następnym roku - powiedział Talant Dujszebajew, trener Barlinka Industrii Kielce po zakończeniu spotkania, cytowany przez klubową stronę mistrzów Polski.

- To wielki zawód. Człowiek tak naprawdę nie wie, co ma ze sobą w tym momencie zrobić. Czego zabrakło? Może zimnej głowy. Mieliśmy w ostatniej akcji regulaminowego czasu akcję i graliśmy w przewadze i Magdeburg wybronił się. Wtedy był moment, by zdobyć zwycięską bramkę. Nie udało zamknąć się tego spotkania - dodał Arkadiusz Moryto, prawoskrzydłowy Barlinka Industrii Kielce.

Jego zespół w drugiej połowie i w dogrywce miał spore problemy w ofensywie. Kielczanie w drugiej części nie potrafili np. zdobyć gola przez blisko osiem minut.

- Wyglądało to trochę momentami podobnie, jak w meczu z Paryżem, gdzie do 45 minuty wszystko funkcjonowało fajnie, a przez ostatnie minuty ciężko było się przebić przez obronę rywali - dodał smutny Arkadiusz Moryto.

- To dla nas bardzo trudna sytuacja. Przegraliśmy jedną bramką, a równie dobrze mogliśmy wygrać. Zmarnowaliśmy stuprocentowe sytuacje, potem zabrakło trochę szczęścia. Magdeburg cały sezon grał niesamowicie, ale my mieliśmy swoje okazje, których nie wykorzystaliśmy. Mieliśmy moment w meczu, gdy mieliśmy przewagę, ale potem przestój. Takie jest życie - przyznał Alex Dujszebajew, rozgrywający Barlinka Industrii Kielce.

Szalona dogrywka finału Ligi Mistrzów. Koniec marzeń kielczan. A było tak blisko

Kielczanie sezon 2022/2023 zakończyli tylko ze zdobyciem mistrzostwa Polski. Przegrali też finał Pucharu Polski - z Orlen Wisłą Płock.