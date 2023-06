Internet zapłonął. Gorące komentarze po porażce mistrza Polski w finale LM

Barlinek Industria Kielce po raz kolejny musiał przełknąć gorycz porażki w finale Ligi Mistrzów. Kielczanie rok temu również przegrali w decydującym starciu tych rozgrywek, gdy po rzutach karnych lepsza okazała się Barcelona.

Barlinek Industria Kielce przegrywa z Magdeburgiem. Komentarze po meczu

Na Twitterze przeczytać możemy masę opinii o zakończonym niedawno meczu. Komentator piłki ręcznej w TVP Sport, Maciej Wojs, przypomniał, jak ciężko z wygraniem Ligi Mistrzów mają zawodnicy z Kielc, dla których jest to trzeci finał z dogrywką. "Trzeci finał Ligi Mistrzów Kielc, trzecia dogrywka. Nie mogą normalnie" - napisał.

"Nie będę ukrywał, że jeśli ktoś miał wygrać poza Kielcami, to miał to być SCM. Ale jednak cholernie szkoda i smutno" - napisał ekspert Eleven Sports, Michał Świrkula, podkreślając poziom prezentowany przez zespół Magdeburga.

Barlinek Industria Kielce przegrała po dogrywce w finale Ligi Mistrzów [ZAPIS RELACJI]

"Magdeburg po 21 latach ponownie wygrywa Ligę Mistrzów. To czwarte trofeum w historii dla Gladiatorów w czwartym finale" - napisał jeden z użytkowników Twittera, Paweł Nowakowski, przywołując poprzednie wygrane finały Ligi Mistrzów przez Magdeburg. Były to mecze z 1978 roku ze Śląskiem Wrocław, 1981 r. przeciwko Slovanowi Ljubljana, 2002 r. z Veszpremem i w bieżącym roku z Barlinek Industrią Kielce.

"Ale szkoda tej akcji w samej końcówce II połowy. Porażka na własne życzenie" - napisał z kolei dziennikarz Canal+ Janek Kałucki, odnosząc się do ostatniej akcji tuż przed dogrywką, gdzie mało brakowało do tego, żeby dodatkowego czasu mogłoby w ogóle nie być.

Gwiazdor Magdeburga zaskoczył w finale LM. Komentatorzy w szoku. "Nie do wiary"

"Niewiele brakowało, by do grona tegorocznych polskich zwycięzców Ligi Mistrzów, czyli ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dołączyła jeszcze ekipa Barlinek Industrii Kielce... Niesamowity mecz, panowie - głowy do góry! Pokazaliście charakter!" - można przeczytać na oficjalnym profilu siatkarskiej PlusLigi, która pocieszając kielczan odniosła się do niedawnego triumfu w polskim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów ZAKSY.