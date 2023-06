Mistrzowie Polski grali świetnie. Nagle wszystko się posypało. Dujszebajew nie dotrzymał słowa

Była trzecia kolejka rzutów karnych ubiegłorocznego finału Ligi Mistrzów: Barlinek Industria Kielce - FC Barcelona. To wtedy Alex Dujszebajew podszedł do piłki. Mający za sobą świetny sezon reprezentant Hiszpanii po zamachu rzucił, ale trafił w nogę swojego rodaka, Gonzalo Pereza de Vargasa. Chwilę później Ludovic Fabregas zdobył gola i FC Barcelona wygrała rzuty karne 5:3. Andreas Wolff, świetny niemiecki bramkarz, był załamany. Tak na niego liczono w serii rzutów karnych, a on nie odbił żadnego rzutu. Nic zatem dziwnego, że Wolff był załamany, usiadł na parkiecie, oparł się o słupek i na kilka minut zakrył twarz.

Alex Dujszebajew - obiecał rok temu. Był tak blisko...

Teraz historia zatoczyła koło. W pierwszej połowie niedzielnego finału tak naprawdę to był teatr dwóch aktorów w kieleckiej drużynie - właśnie Andreasa Wolffa oraz Alexa Dujszebajewa. Niemiec zaczął niesamowicie. Po 20 minutach miał już aż sześć obron - m.in. dwa razy zatrzymał kapitalnego, leworęcznego holenderskiego rozgrywającego - Kaya Smitsa, w tym z rzutu karnego! Wolff imponował spokojem, dobrym ustawieniem, potrafił ratować zespół w fatalnych sytuacjach, w momentach, kiedy kielecka obrona całkowicie zaspała i zostawiła zawodników SC Magdeburga w świetnych sytuacjach.

Był jednak zawodnik, który w tej części grał lepiej - Alex Dujszebajew. - Biorę za to odpowiedzialność, ale pamiętajcie, wrócimy i wygramy. Chcę, żebyście pamiętali to, co czujecie. Bo kiedy wrócimy, to wygramy. To ja wam obiecuję - mówił kapitan mistrzów Polski rok temu po porażce w finale z FC Barceloną. Teraz w finale grał tak, jakby w pojedynkę chciał wygrać decydujący mecz, jakby chciał powiedzieć swoim kolegom - Panowie ja to zrobię, ja zwyciężę w tym finale.

Alex Dujszebajew do przerwy był niesamowitym liderem kieleckiej ofensywy, był niesamowicie nakręcony, naładowany niesamowitą energią. To był jego niesamowity show. Zdobył aż sześć bramek przy idealnej, 100 proc. skuteczności. Zdobywał gole w praktycznie każdy możliwy sposób - po rzucie z drugiej linii, z biodra, po imponującym wejściu czy po efektownej wkrętce. Wykorzystywał fakt, że jest jednym z najlepszych zawodników grających jeden na jeden, z najlepszym nadgarstkiem i niesamowitą umiejętnością zdobywania goli w momencie, kiedy jest faulowany. Dujszebajew nie tylko zdobywał gole - miał też trzy asysty oraz dwie straty.

Przerwa i kompletnie zacięcie kielczan w ofensywie

W drugiej połowie Hiszpanie lepiej już kryli Alexa Dujszebajewa. Nie miał on już tyle udanych akcji, zakończonych bramkami. W tej części oraz w dogrywce zdobył dwa gole, miał aż sześć asyst i dwie straty. W sumie mecz zakończył ze skutecznością 8/9, miał dziesięć asyst i cztery straty. To właśnie on mógł zapewnić kielczanom wygraną w regulaminowym czasie gry. Przy stanie 26:26 kielczanie mieli piłkę, by wygrać spotkanie. 16 sekund przed końcem Talant Dujszebajew wziął czas. Jego zespół grał w przewadze, źle rozegrał akcję i Alex Dujszebajew rzucał z lewego rozegrania, z trudnej pozycji, ale Nicola Portner odbił rzut. Daniel Dujszebajew - brat Alexa, błyskawicznie wznowił grę z rzutu wolnego, ale równo z końcową syreną Portner zatrzymał piłkę ręką.

Kielczanie sami sobie jednak winni, że grali dogrywkę. Jeszcze w 46. minucie po trafieniu z lewego skrzydła Dylana Nahiego (skuteczność 5/5) prowadzili 22:19. W 48. minucie mecz został przerwany na ponad dziesięć minut z powodu zasłabnięcia jednego z polskich dziennikarzy na trybunie prasowej. Mistrzowie Polski nie potrafili zdobyć gola przez aż siedem minut i w 53. minucie był remis 22:22.

Zabrakło zmienników na rozegraniu

Swojego dnia nie miał Szymon Sićko, który wiele razy w tym sezonie był ważną postacią kieleckiej ofensywy. Zdobył jedną bramkę, a oddał pięć rzutów i miał trzy asysty. Z drugiej strony był praktycznie osamotniony na lewym rozegraniu. W drugiej połowie chwilę oddechu dał mi Daniel Dujszebajew, który mecz zaczął od dwóch niecelnych rzutów i straty. Potem trafił trzy razy (na siedem prób). W ofensywie brakowało takiego zawodnika jak Uładzisłau Kulesz. Białorusin grał w Kielcach w ubiegłym sezonie, miał dobry sezon, ale odszedł do Bundesligi.

Wracając do Alexa Dujszebajewa. On także był osamotniony. W ataku grał cały czas, bo przecież Nedim Remili w lutym tego roku, kiedy klub przeżywał olbrzymie problemy finansowe, odszedł do Telekomu Veszprem i Hiszpan został osamotniony na swojej pozycji. A rok temu mógł liczyć, że w momentach, kiedy potrzebuje odpoczynku też w ataku, wejdzie Branko Vujović. Czarnogórzec, tak jak Kulesz, trafił do Bundesligi.

Słabiej niż zwykle w finale zagrał też Igor Karacić. Mecz zakończył bez gola. Chorwat spudłował dwa rzuty, miał trzy asysty, stratę, przechwyt i wywalczył rzut karny. Od tak doświadczonego zawodnika można oczekiwać więcej. Na środku rozegrania zastępował go tylko Daniel Dujszebajew, bo Michał Olejniczak, który wrócił po kontuzji, pomagał tylko w obronie.

Szokujący przebieg meczu o 3. miejsce LM. Pierwsza połowa to była miazga

Finał Ligi Mistrzów: Barlinek Industria Kielce - SC Magdeburg 29:30 po dogrywce, 26:26 (15:13)