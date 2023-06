Mocne słowa w szatni Barlinka Industrii tuż przed finałem LM. "Lepiej niech nie gra" [WIDEO]

Zobacz wideo Deklasacja w Kielcach. Mistrz Polski w Final Four LM!

- Jeśli ktoś już przymierza złote medale i puchar, to lepiej niech nie gra. Historie każdego klubu, każdego z was, to jest zwycięstwo. Wy już robicie historię, bo nigdy klub nie zagrał dwa razy z rzędu w finale Ligi Mistrzów. Jeszcze raz powtarzam - zawsze tylko zwycięstwo. Dlatego Nikola Karabatić to Nikola Karabatić, a Mikkel Hansen to Mikkel Hansen. My tutaj jesteśmy, by szanować tych ludzi, którzy są za ścianą. To są maszyny do walki - mówił Talant Dujszebajew w szatni przed finałowym meczem z drużyną SC Magdeburg.

Kielczanie w niedzielny wieczór mają szansę po siedmiu latach przerwy, znów zdobyć Ligę Mistrzów. W 2016 roku po jednym z najbardziej emocjonujących meczów w historii tych rozgrywek pokonali po rzutach karnych Telekom Veszprem, choć jeszcze w 40. minucie przegrywali aż 19:28 i węgierscy kibice już świętowali sukces. Teraz Barlinek Industria Kielce znów może wygrać Champions League, czyli wywalczyć coś, co było o krok w poprzednim sezonie. Wtedy drużyna prowadzona przez Talanta Dujszebajewa przegrała decydującym mecz z FC Barceloną po rzutach karnych.

- Wrócimy tutaj za rok i wygrany finał - mówił Alex Dujszebajew wtedy w szatni po końcowym gwizdku, a zawodnicy i trener nie kryli łez rozczarowania.

Teraz na papierze rywal wydaje się łatwiejszy, bo to FC Barcelona była głównym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, zresztą po raz trzeci z rzędu. Niespodziewanie jednak przegrała po rzutach karnych 39:40 z SC Magdeburgiem.

Finał Ligi Mistrzów: Barlinek Industria Kielce - SC Magdeburg rozpocznie się w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.