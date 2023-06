Szokujący przebieg meczu o 3. miejsce Ligi Mistrzów. Pierwsza połowa to była miazga

Piłkarze ręczni FC Barcelony zajęli trzecie miejsce w Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zrobili to w imponującym stylu, bo pokonali PSG 37:31, a do przerwy prowadzili aż 22:13. Jednym z dwóch najskuteczniejszych zawodników Francuzów był Kamil Syprzak.

5 Fot. Marius Becker / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl