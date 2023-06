Barlinek Industria Kielce w finale Ligi Mistrzów! Kiedy zagrają o trofeum? [TRANSMISJA TV]

Barlinek Industria Kielce drugi raz z rzędu zameldowała się w finale Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku szczypiorniści z województwa świętokrzyskiego przegrali w decydującym starciu o trofeum z Barceloną. Wówczas do wyłonienia triumfatorów potrzebne były rzuty karne. Z kolei w 2016 roku kielecki klub wygrał rozgrywki. W niedzielę będzie miał szansę na powtórzenie sukcesu.

Barlinek Industria Kielce zagra o triumf w Lidze Mistrzów. Rywalem Niemcy

Sobotni półfinał z PSG miał wielką dramaturgię. Spotkanie było emocjonujące do ostatnich sekund, a jednym z bohaterów został Andreas Wolff, który zatrzymał na 20 sekund przed końcem meczu Lucę Steinsa. Ostatecznie szczypiorniści z Kielc wygrali 25:24 i trzeci raz w historii, w tym drugi raz z rzędu, zagrają w finale Ligi Mistrzów.

W niedzielę rywalami kielczan dość nieoczekiwanie będzie niemiecki SC Magdeburg, który w półfinale pokonał Barcelonę. Do wyłonienia finalisty w tej parze potrzebne były jednak rzuty karne. Spotkanie było prawdziwym rollercoasterem - ciągłe zmiany wyników i spektakularne akcje sprawiły, że emocje były do samego końca. Ostatecznie to szczypiorniści z Bundesligi zameldowali się w finale rozgrywek.

Barlinek Industria Kielce kontra SC Magdeburg w finale Ligi Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Finał tegorocznej Ligi Mistrzów szczypiornistów odbędzie się w niedzielę 18 czerwca o 18:00 w Kolonii. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1. Relacja na żywo także na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. Niespełna trzy godziny wcześniej o brązowy medal zagrają Barcelona oraz PSG. Transmisja również w Eurosporcie.