Wisła Płock z Pucharem Polski! Wielki rewanż za porażkę w lidze

W ostatnich dniach relacje między Barlinkiem Industrią Kielce a Orlen Wisłą Płock były bardzo napięte. Wszystko to oczywiście pokłosie ostatniej kolejki Superligi, w której zmierzyły się oba zespoły i która to rozstrzygnęła kwestię mistrzostwa Polski. Po zaciętym meczu kielczanie wygrali 27:24, a Wisła składała po tym meczu skargę z powodu sędziowania. Wszystko zakończyło się tym, że Kielce wystosowały oświadczenie krytykujące działania "Nafciarzy", a ci opublikowali wideo przedstawiające złe decyzje sędziów z tamtego spotkania.

Orlen Wisła Płock sięgnęła po 12. Puchar Polski

Jednak tamten mecz to już historia, a w sobotni wieczór obie drużyny spotkały się w meczu o kolejne trofeum - tym razem rywalizowały o Puchar Polski. Od początku, klasycznie już dla tej rywalizacji, kibice zgromadzeni w kaliskiej Arenie mogli oglądać bardzo zaciętą rywalizację.

Na początku meczu to świeżo upieczeni 20-krotni mistrzowie Polski przejęli inicjatywę i w pewnym momencie prowadzili 9:6. Gdy wydawało się, że Kielce prowadzą grę, to Wisła zaczęła grać pewniej w obronie i w końcówce pierwszej połowy udało jej się odwrócić wynik spotkania w taki sposób, że do przerwy prowadzili 13:11.

Druga część przez niemalże cały czas to była bramka za bramkę. Kielce niwelowały stratę do jednej, żeby po chwili Płock odskoczył na dwie. Emocje rosły coraz bardziej, dwuminutowy kary były dla obu stron, co skutkowało wykluczeniem dwóch zawodników z Kielc - Miguela Sancheza-Migallona oraz Dylana Nahiego.

W końcówce to wicemistrzowie Polski zachowali więcej zimnej krwi i opanowania. Od stanu 26:25 kielczanie nie potrafili trafić do siatki, a Wisła dorzucała kolejne bramki, żeby ostatecznie wygrać 30:25 i zdobyć 12. Puchar Polski w historii, a zarazem drugi z rzędu.

Orlen Wisła Płock - Barlinek Industria Kielce 30:25

Finał Pucharu Polski był ostatnim meczem dla drużyny Płocka, ale nie dla kielczan. Tych czeka rywalizacja w Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W półfinale tych rozgrywek Barlinek Industria Kielce zmierzy się z PSG w sobotę 17 czerwca.