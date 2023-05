Sukces Barlinka Industrii Kielce. Wielki powrót. "Zawsze się lubiliśmy"

Kielecki zespół piłki ręcznej przez ponad dwa lata miał za głównego sponsora markę Łomża, należącą do Van Pur. Pod koniec 2022 roku firma ogłosiła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej wycofuje się z klubu. Od tego czasu trwały pilnie poszukiwania nowego sponsora, który byłby skłonny wyłożyć podobne środki finansowe. Ostatecznie została nim firma Barlinek.

Barlinek Industria Kielce ma nowego-starego sponsora. Łomża wraca na koszulki

Kilka miesięcy później kielczanie poinformowali, że ponownie nawiązali współpracę z Łomżą. Tym razem nazwa marki nie znajdzie się w nazwie klubu, a wyłącznie na tylnej części koszulek zawodników. - Jestem bardzo szczęśliwy, to piękna sprawa, że mimo chwilowych problemów znów mogliśmy podjąć współpracę. Na ten moment umowa dotyczy finału Pucharu Polski oraz Final Four Ligi Mistrzów, ale życie pokaże, co dalej - powiedział prezes Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Servaas wyjaśnił, że nawet po tym, jak Łomża wycofał się ze sponsoringu, cały czas pozostawał w bardzo dobrym kontakcie z jej właścicielami. - To pokazuje, jak profesjonalne były relacje i po stronie klubu, i po stronie firmy. Zawsze się lubiliśmy, co teraz wszystkim nam się opłaciło. Uważam to za nowy start naszej współpracy - dodał.

W czasie ponaddwuletniej współpracy z browarem kielczanie zdobyli dwa mistrzostwa Polski, oraz jeden Puchar Polski. Wystąpili także w finale Ligi Mistrzów, gdzie po rzutach karnych przegrali z Barceloną.

Barlinek Industria Kielce zdobył mistrzostwo Polski. Walczy o kolejne trofea

W ostatnią niedzielę Barlinek Industria Kielce pokonał 27:24 Orlen Wisłę Płock i sięgnął po 20. w historii mistrzostwo kraju. W sobotę 3 czerwca zagra z tym samym przeciwnikiem w finale Pucharu Polski, natomiast w weekend 17-18 czerwca weźmie udział w Final Four Ligi Mistrzów. Tam jego pierwszym rywalem będzie Paris Saint-Germain.