Sensacyjny transfer Polaka. Niedawno spadł z ligi, a teraz zagra w czołowym klubie Europy

Szymon Działakiewicz zaczynał karierę w SMS-ie Gdańsk, z którego w 2019 roku trafił do Gwardii Opole. Do dwóch latach gry w tym zespole wyjechał za granicę, sezon 2021/22 spędził w niemieckim VfL Gummersbach, a następnie trafił do szwedzkiego Redbergslids.

Szymon Działakiewicz został zawodnikiem Picku Szeged. "Już odliczam dni"

Zespół Polaka zakończył sezon na ostatnim miejscu i spadł z ligi, lecz on sam spisywał się na tyle dobrze, że wzbudził zainteresowanie mocniejszych klubów. W środę ogłoszono, że podpisał roczny kontrakt z węgierskim Pick Szeged (z opcją przedłużenia na kolejny sezon). "Witamy, Szymonie" - napisał klub w mediach społecznościowych. - Bardzo się cieszę, że dołączyłem do tak profesjonalnego zespołu, który ma świetne wyniki. To lub z długą historią, za którym stoi wspaniała armia kibiców. Już odliczam dni, aby móc rozpocząć współpracę z drużyną, spotkać się z kibicami i zagrać w tej pięknej hali - powiedział Polak, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Dla 23-latka to spore wyróżnienie, węgierski klub należy do czołowych w Europie. Pick Szeged jest aktualnym mistrzem kraju i ma spore szanse, aby obronić tytuł. Gorzej poszło mu w Lidze Mistrzów, gdzie odpadł w 1/8 finału po wysokiej porażce z Telekomem Veszprem.

Nowa gwiazda reprezentacji Polski opuszcza Kielce

Wcześniej spekulowano, że Działakiewicz może trafić do rumuńskiej Steauy Bukareszt. Wszystko rozbiło się o finanse, z informacji rumuńskich mediów wynika, że zespół nie będzie dysponował tak dużym budżetem, jak wcześniej zakładano i nie mógł sobie pozwolić na sprowadzenie Polaka.

Działakiewicz jest także reprezentantem Polski, w której zadebiutował w 2020 roku. Znalazł się w składzie na tegoroczne mistrzostwa świata w Polsce i w Szwecji.