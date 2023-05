Mecz o mistrzostwo Polski. Gdzie i kiedy oglądać Wisła Płock - Industria Kielce? [TRANSMISJA]

Walka o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej wchodzi w decydującą fazę. W grze pozostały już tylko dwa zespoły - Wisła Płock oraz Barlinek Industria Kielce, a o losach tytułu zadecyduje ich bezpośrednie starcie. Nie sposób wskazać faworyta, choć doping kibiców będzie sprzyjał drużynie Xaviego Sabate. Ta postara się przełamać kapitalną passę rywali, którzy pozostają na czele polskiej ligi nieprzerwanie od sezonu 2011/12.

Wisła Płock - Barlinek Industria Kielce. Wielka szansa drużyny Sabate. Mogą zakończyć dominację

Wisła kapitalnie spisuje się w tegorocznych rozgrywkach. Po 25. kolejkach jest liderem tabeli z kompletem zwycięstw i dorobkiem 75 punktów. Co więcej, zespół może pochwalić się drugim najlepszym bilansem bramkowym w lidze - zdobyli 854 goli przy 565 straconych.

Lepszym bilansem bramkowym legitymuje się jedynie drużyna z Kielc. Zdobyła 994 gole, a oddała rywalom 636. Po drodze zanotowała jednak jedną porażkę, właśnie przeciwko Wiśle. Oba zespoły spotkały się w grudniu 2022 roku i po bardzo wyrównanym meczu górą była ekipa z Płocka 29:27.

Wydaje się jednak, że w lepszych humorach do decydującego starcia podejdzie Industria, która pokonała Telekom Veszprem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i awansowała do Final Four. Sukcesu kieleckiego klubu nie powtórzyła z kolei Wisła. Szczypiorniści Sabate przegrali po dwumeczu z SC Magdeburg.

Jednak to właśnie płocczanie są bliżej zdobycia mistrzostwa Polski. Nie muszą nawet wygrać niedzielnego starcia. Wystarczy im remis, a nawet porażka jedną bramką. W przypadku przegranej różnicą dwóch goli, triumfatorami ligi zostanie Industria. Wówczas drużyny zrównają się golami w bezpośrednich starciach, a o zwycięstwie zadecyduje bilans bramkowy z całego sezonu. Lepszym, jak wspomniano wcześniej, legitymuje się zespół Tałanta Dujszebajewa.

Wisła Płock - Barlinek Industria Kielce. Gdzie i kiedy oglądać mecz o mistrzostwo Polski? Transmisja TV, stream online

Mecz Wisły Płock z Barlinek Industrią Kielce o mistrzostwo Polski odbędzie się w niedzielę 21 maja. Początek o godzinie 17:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport, a relacja będzie dostępna też na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.