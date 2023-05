Industria Kielce zagrała tak, że nawet Węgrzy biją im brawo. Co za recenzje. Veszprem zrównali z ziemią

W sezonie pełnym zawirowań i problemów ze sponsorem tytularnym szczypiorniści z Kielc ponownie zapisali się w historii polskiej piłki ręcznej. Barlinek Industria Kielce w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów pokonała węgierskie Telekom Veszprem 31:27. To szósty awans kielczan do Final Four tych rozgrywek. "Teraz znów w Kielcach była olbrzymia euforia, bo borykający się w tym sezonie z wielkimi problemami finansowymi zespół, potrafił się podnieść i teraz spełnić marzenia tysięcy kibiców" - napisał w swojej relacji Paweł Matys ze Sport.pl.

Węgrzy nie mają wątpliwości po awansie Barlinka Industrii Kielce. "Veszprem nie miało szans"

Na Węgrzech po meczu nie mają wątpliwości, kto bardziej zasłużył na awans do półfinału Ligi Mistrzów. "Chociaż chęci nie brakowało to Veszprem nie udało się nawiązać rywalizacji z Industrią Kielce, która z łatwością wygrała rewanż i zasłużenie awansowała do najlepszej czwórki" - czytamy na łamach węgierskiego portalu NemzetiSport. "Telekom był odważny, ale i tak kielczanie pewnie wygrali mecz" - podsumowali dziennikarze.

"Veszprem nie miało szans. Kielce awansowały do Final Four" - to z kolei nagłówek tekstu na stronie Index.hu. "Przed tym meczem można było powiedzieć: wygraj, albo wróć do domu. Niestety Polacy nie dali węgierskiej drużynie zbyt wielu szans, przez cały czas grali lepiej, pewniej i wygrali 31:27, dzięki czemu mogą przygotowywać się do finałowych spotkań w Kolonii" - dodano.

"Veszprem przegrało czterema bramkami i nie miało szans na awans" - twierdzi portal telex.hu. "Końcowy wynik 31:27 nie odzwierciedlał tego, co widzieliśmy. Różnica między obiema drużynami była o wiele większa. Ani przez chwilę nie można było odczuć, że Veszprem może wygrać. Kielce dołączyły w FF do francuskiego PSG i niemieckiego Magdeburga, a czwartym klubem prawdopodobnie będzie Barcelona" - podsumowano.

"Przez dziesięć minut w całym spotkaniu Telekom Veszprem miało szansę na walkę o awans do Final Four. Jednak w przerwie meczu węgierski zespół miał sześciobramkową stratę, przegrał 27:31 i pożegnał się z rozgrywkami" - to z kolei ocena serwisu 24.hu.

Tegoroczne Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych zaplanowane jest na 17-18 czerwca w kolońskiej Lanxess Arena.