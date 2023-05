Barlinek Industria Kielce to europejski gigant. Ten ranking pokazuje skalę sukcesu. Kosmos

Barlinek Industria Kielce potwierdził, że należy do ścisłej europejskiej czołówki. W ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów pokonał Veszprem, po remisie 29:29 w pierwszym spotkaniu w rewanżu wygrał 31:27 i awansował do turnieju Final Four.

Barlinek Inudstria Kielce znów zagra w Final Four. Trzeci awans w ciągu pięciu lat

Dla kielczan jest to szósty w historii awans do najlepszej czwórki w Europie. Najlepiej poszło im w sezonie 2015/16, gdy sięgnęli po trofeum. Blisko powtórzenia tego wyniku byli w rozgrywkach 2021/22, lecz w finale lepsza okazała się Barcelona.

To może być historyczna chwila dla polskiej piłki ręcznej! Nowa potęga?

Licząc tylko ostatnich pięć sezonów, Barlinek Industria Kielce wywalczył już trzeci awans do Final Four. Pod tym względem od kielczan lepsza jest wyłącznie Barcelona, która zagrała w nim czterokrotnie i ma szanse na piąty występ (pierwszy mecz wygrała 37:30). Trzykrotnie do najlepszej czwórki awansowały także Paris Saint-Germain oraz Veszprem.

Ranking Występów w Final Four Ligi Mistrzów w ostatnich pięciu sezonach:

Barcelona - 4 (5 w przypadku wyeliminowania GOG)

Barlinek Industria Kielce , Veszprem, PSG - 3

, Veszprem, PSG - 3 THW Kiel - 2

Aalborg, Magdeburg, Nantes, Vardar Skopje, GOG (w przypadku wyeliminowania Barcelony) - 1

Orlen Wisła Płock była blisko historycznego wyczynu

W tym sezonie Polska mogła mieć nawet dwa zespoły w najlepszej czwórce Europy. Orlen Wisła Płock w 1/8 finału po rzutach karnych wyeliminowała Nantes, a w ćwierćfinale mierzyła się z Magdeburgiem. W pierwszym spotkaniu padł remis 22:22, także w rewanżu do przerwy był remis, ale ostatecznie Niemcy zwyciężyli 30:28. Dla płocczan byłby to premierowy występ w Final Four.

Orlenie, odkręć kurek dla Wisły! Polski klub czarnym koniem Europy

Losowanie drabinki tegorocznego Final Four odbędzie się we wtorek 22 maja. Turniej odbędzie się w dniach 17-18 czerwca w Kolonii.