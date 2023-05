Barlinek Industria Kielce dała z siebie wszystko. Absolutny dreszczowiec w LM

Starcie na Węgrzech było prawdziwym hitem ćwierćfinałów Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Wszak w Veszprem spotkają się dwie drużyny, które w zeszłym sezonie grały ze sobą w Final Four. W półfinale zeszłorocznej edycji lepszy był zespół z Kielc, który wygrał 37:35. Barlinek Industria Kielce i Telekom Veszprem to dwaj giganci europejskiego szczypiorniaka, ale tym razem do Final Four może awansować tylko jeden z nich.

Barlinek Industria Kielce straciła bramkę w ostatniej akcji, ale ma dobry wynik przed rewanżem

Kielczanie doskonale weszli w mecz na terenie przeciwnika. W pierwszych prawie pięciu minutach nie pozwolili gospodarzom rzucić bramki, mimo że dwoił się i troił ich były zawodnik - Nedim Remili, który w połowie sezonu został sprzedany właśnie do Veszprem. Świetnie bronił Andreas Wolff, a z drugiej strony błyszczeli Artiom Karalek, Dylan Nahi czy Szymon Sićko i spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia mistrzów Polski 4:0.

Wiadomo jednak było, że zawodnicy Veszprem tak tego wszystkiego nie zostawią. W pewnym momencie do gry włączył się były bramkarz Orlen Wisły Płock Rodrigo Corrales, który zaczął bronić rzuty z dystansu Sićki, wygrał też niejeden pojedynek z zawodnikami z Kielc.

Przy wyniku 6:3 dla polskiego zespołu, piłkarzom ręcznym Barlinka Industrii zaczęły się przytrafiać proste straty. To one w dużej mierze sprawiły, że Węgrzy złapali kontakt, choćby wynikiem 8:9. U gospodarzy pierwsze skrzypce grał Duńczyk Rasmus Lauge Schmidt, który zdobył trzy rzuty karne, ale jednego z nich obronił Wolff. Kielczanie z kolei sporo grali z kołowymi - Karalekiem i Tournatem, a także w defensywie nie pozwalali się rozpędzić przeciwnikom.

Pierwszą połowę skutecznie zakończył Dani Dujszebajew, który najpierw trafił z dystansu, a później przy ryzykownej grze z pustą bramkę Veszprem zebrał zablokowany rzut Kentina Mahe i trafił do owej pustej bramki, dzięki czemu do przerwy Barlinek Industria Kielce prowadziła w Veszprem 16:13.

Po przerwie jednak kielczanie zaczęli bardzo niemrawo w ofensywie. Nie kleiły im się ataki, a gdy dochodziło do rzutów, to naprawdę dobrze bronił Corrales. Efektem tego były tylko dwie bramki mistrzów Polski w pierwszych 10 minutach. Gospodarze to wykorzystywali i w końcu w 40. minucie po raz pierwszy w tym meczu potrafili doprowadzić do remisu. Z rzutu karnego, wywalczonego ja pięć innych przez Rasmusa Lauge Schmidta, na 18:18 trafił Gasper Marguc.

To jednak nie był koniec kłopotów zawodników z Kielc. W 46. minucie, przy remisie 20:20, kielczanom przytrafiły się trzy koszmarne straty z rzędu, które kończyły się bramkami Węgrów z kontrataku. Dwie bramki rzucił Manuel Strlek, jedną Nedim Remili i nagl zrobiło się 23:20 dla Veszprem.

Mistrzowie Polski zareagowali dobrze i tak jak przez pierwszy ponad kwadrans drugiej połowie rzucili cztery bramki, tak kolejne cztery dołożyli w kilku akcjach. Między innymi za sprawą niefortunnej akcji Lauge Schmidta, który trafił w twarz Andreasa Wolffa. Skuteczną kontrę na 23:22 przeprowadził Arkadiusz Moryto, a Duńczyk jeszcze został wykluczony na dwie minuty. A że przebudził się rzucający z dystansu Szymon Sićko, to po chwili było 24:24.

W końcówce znów inicjatywę przejęli kielczanie. Po dwóch z rzędu akcjach bramkowych Alexa Dujszebajewa w 58. minucie mistrzowie Polski wyszli na prowadzenie 28:26. I mogli ten mecz wygrać. Wprawdzie dwie kolejne bramki po chwili rzucił Yehia Elderaa, ale w ostatniej minucie wykorzystany rzut karny Arkadiusza Moryty dał wynik 28:29.

Gospodarze mieli jeszcze jedną, ostatnią akcję i w ostatniej sekundzie efektowne trafienie zaliczył Rasmus Lauge Schmidt, przez co mecz zakończył się remisem 29:29.

Barlinek Industria Kielce zremisowała na wyjeździe z Telekomem Veszprem 29:29, co jest naprawdę dobrym wynikiem dla mistrzów Polski przed rewanżem w Hali Legionów w Kielcach, który odbędzie się za tydzień - w czwartek 18 maja o godzinie 18:45.

Telekom Veszprem - Barlinek Industria Kielce 29:29 (13:16)

Veszprem: Corrales (30 proc., 12/39), Cupara - Nilsson, Elisson, Ligetvari, Marguc (4 bramki), Lauge Schmidt (3), Strlek (5), Lukacs, Remili (5), Mahe (4), Elderaa (6), Ilić (1), Pechmalbec (1), Waliupow, Sipos.

Barlinek Industria: Wolff (30 proc., 12/39), Kornecki, Błażejewski - Sanchez-Migallon, Olejniczak, Kounkoud (1), Sićko (4), A. Dujszebajew (6), Tournat (4), Karacić (1), Moryto (5), D. Dujszebajew (3), Surgiel, Gębala, Karalek (2), Nahi (3).