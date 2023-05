Znamy grupy ME piłkarzy ręcznych. Polacy mają okazję do wielkiego rewanżu

Reprezentacja Polski prowadzona przez trenera Marcina Lijewskiego w losowaniu, które odbyło się w środę w Dusseldorfie, trafiła do grupy D z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Faworytem grupy są Norwegowie, wicemistrzowie świata z 2017 i 2019 roku, trzecia drużyna Euro 2020. Od trzech lat nie potrafią jednak osiągnąć sukcesu na wielkiej imprezie. Na MŚ 2021 i 2023 zajmowali szóste miejsce, a na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy - piąte.

Szybka okazja do rewanżu ze Słowenią

Słowenia to rywal dobrze nam znany, z którym Biało-czerwoni przegrali podczas styczniowych mistrzostw świata aż 23:32. Był to kluczowy pojedynek, który mógł przedłużyć szanse na awans do fazy pucharowej. Polacy przegrali z drużyną prowadzoną przez Urosa Zormana, byłego świetnego rozgrywającego Industrii Kielce i w efekcie do II fazy awansowali z zerowym dorobkiem punktowym.

Z trzeciego koszyka trafiliśmy na Wyspy Owcze, które sensacyjnie awansowały na turnieju i zadebiutują na mistrzostwach Europy. - Ten kraj ma tyle samo mieszkańców, co Legionowo, znajduje się w nim więcej owiec niż ludzi i zakwalifikował się na mistrzostwa Europy - pisał Sport.pl.

Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu grupowym zagrają najprawdopodobniej z Norwegią, potem zmierzą się ze Słowenią i Wyspami Owczymi. Wszystkie spotkania odbędą się w hali w Berlinie.

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 10-28 stycznia 2024 roku w Niemczech. Mecze będą rozgrywane w sześciu miastach - Duesseldorfie, Kolonii, Berlinie, Hamburgu, Monachium i Mannheim. Do drugiej rundy awansują po dwa zespoły z każdej z sześciu grup.

Losowanie grup odbyło się w środę na stadionie piłkarskim Merkur Spiel-Arenie w Düsseldorfie, na którym 10 stycznia przyszłego roku odbędzie się mecz otwarcia Euro: Niemcy - Szwajcaria. Zobaczy go 50 tysięcy kibiców. Wśród losujących był świetny hiszpański kołowy - Julen Aginagalde, który w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów z Industrią Kielce.

