Matwij Bidny, minister młodzieży i sportu Ukrainy w lipcu tego roku przedstawił dramatyczne dane, że od początku ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę zginęło 760 sportowców oraz trenerów. Teraz ukraiński serwis sportowy Sport News 24 poinformował o śmierci kolejnego sportowca - paralimpijczyka.

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Rosjanie zabili paralimpijczyka. Miał 38 lat

Anton Stabrowski, bo o nim mowa po zakończeniu kariery sportowej w pływaniu latem ubiegłego roku dołączył do szeregów 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Z dumą poinformował o tym na swoim koncie na Instagrame.

18 grudnia 2025 roku rodzina straciła z nim kontakt i został uznany za zaginionego. Teraz ukraińskie media poinformowały, że Stabrowski zginął podczas wykonywania zadania bojowego na kierunku ługańskim. Zmarł w wieku zaledwie 38 lat.

Stabrowski urodził się 12 września 1987 roku we Lwowie. W swojej karierze sportowej startował z dysfunkcją wzroku. W latach 2004-20216 reprezentował barwy Ukrainy na arenie międzynarodowej. Z duzymi sukcesami.

Stabrowski zdobył m.in. brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku, tytuł mistrza świata z 2006 roku w sztafecie pływackiej, brązowy medal mistrzostw świata na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, mistrzostwo Europy z 2009 roku, srebrny medal mistrzostw Europy z 2011 roku, czwarte miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku, a także brązowe medale mistrzostw świata w 2013 roku i mistrzostw Europy w 2014 roku.

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"Cała rodzina paralimpijska pogrążona jest w głębokiej żałobie. Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci ukraińskiego pływaka paralimpijskiego, mistrza sportu Ukrainy klasy międzynarodowej, mistrza Europy i świata oraz brązowego medalisty Letnich Igrzysk Paralimpijskich w Pekinie – Antona Stabrowskiego" - czytamy na Instagramie Ukraineparadeaflympic.