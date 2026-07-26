Władze wielu światowych federacji podejmują decyzję o modyfikacji przepisów wprowadzonych po wybuchu wojny na Ukrainie. Od czterech lat Rosjanie albo mogli występować pod licznymi ograniczeniami, bądź też w ogóle nie dopuszczano ich do startów. Teraz jednak, choć wojna wciąż trwa, Rosja powraca do rywalizacji.

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Jedną z pierwszych imprez, w których Rosjanie mogą startować bez żadnych ograniczeń, są mistrzostwa Europy w pływaniu na otwartym akwenie. Podczas zawodów rozgrywanych w węgierskim Sukoro największe sukcesy odnoszą reprezentanci gospodarzy, którzy zdobyli już 12 medali - w tym aż cztery złote.

Rosja wraca do sportu

Na drugim miejscu w klasyfikacji medalowej znajduje się natomiast Rosja, której reprezentanci stawali dziewięciokrotnie na podium. Motorem napędowym są występy dziewcząt. Zdobyły one osiem z dziewięciu medali - w tym dwa złote. Mistrzynią Europy została Polina Kozakina, najlepsza w rywalizacji na 10 km w kategorii wiekowej J3, w której startują zawodniczki urodzone w 2007 i 2008 roku.

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Z kolei na dystansie 5 km w kategorii J1 (roczniki 2011 i 2012) całe podium zajęły Rosjanki. Wygrała Kira Gusewa przed Anastasiją Siniakową i Nelli Petrowską. "Rzadki i bardzo przyjemny wynik dla każdej drużyny na międzynarodowych zawodach" - w taki sposób wynik młodych pływaczek skomentowano w rosyjskich mediach.

Rosjanie zachwyceni sukcesem na ME juniorów

Zniesienie ograniczeń przez zarówno światową, jak i europejską federację pływacką oznacza, że na Węgrzech dwukrotnie wybrzmiał rosyjski hymn, a podczas ceremonii dekoracji eksponowana była rosyjska flaga. "Całkowita dominacja Rosji w tym ważnym wyścigu. Nasze zawodniczki sprawiły, że odegrano nasz hymn" - można przeczytać.

Mistrzostwa Europy juniorów w pływaniu na otwartym akwenie dobiegną końca w niedzielę 26 lipca. Ostatniego dnia młodzi zawodnicy rywalizują w sztafetach mieszanych. W zawodach startują reprezentanci Polski, jednak nie udało się choć raz stanąć na podium. Najlepszą pozycję zajęła Iga Polak, która przypłynęła na 5 miejscu w rywalizacji na 7,5 km roczników 2007 i 2008.