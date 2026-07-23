Nikita Szeremet to bardzo utalentowany młody pływak. Pochodzi z Ukrainy, jednak w 2022 r. przeprowadził się do Polski wraz z rodziną. Trenował w Warszawie i odnosił kolejne sukcesy, a z czasem pojawiła się możliwość, by startował w polskich barwach. Sprawa ma zabarwienie polityczne.

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Nikita Szeremet mógł startować dla Polski. Nie doczekał się obywatelstwa

Wszystko opisał portal WP SportoweFakty. Otóż zawodnik, który trenował w klubie G-8 Bielany pod okiem trenera Roberta Stankiewicza, robił błyskawiczne postępy, wręcz pokazując potencjał do walki o laury największych imprez.

Jednocześnie bliscy Szeremeta i on sam złożyli wniosek o polskie obywatelstwo. "Nauczył się języka i wraz z rodziną poczuł się wreszcie jak w domu" - podkreślono w tekście. "Sprawę pilotował" warszawski klub, a o wszystkim wiedział też Polski Związek Pływacki. Jednak dokumenty przez blisko dwa lata nie dotarły do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, a w dodatku 11 kwietnia 2025 r. Nikita skończył 18 lat i wszystko musiało zacząć się od początku. W tej sytuacji pływak zdecydował się na Ukrainę i latem zaczął zbierać medale, jeszcze na poziomie juniorskim - najpierw było srebro mistrzostw Europy, potem złoto mistrzostw świata.

Andrzej Duda zabrał głos ws. wniosku Szeremeta. "Skomplikowana procedura"

Portal WP SportoweFakty skontaktował się z Dudą i uzyskał jego komentarz. - Nie znam tej sprawy i nigdy mi jej nie przedstawiono. Pytałem także ówczesną szefową kancelarii Małgorzatę Paprocką, ale ona także nie pamięta takiej sytuacji - stwierdził.

Następnie wytłumaczył, z czego mógł wynikać taki, a nie inny finał sytuacji. - Proszę pamiętać, że procedura w takich sprawach jest skomplikowana, biegnie przez wiele organów (urząd konsularny lub wojewoda, MSWiA, służby i dopiero na końcu trafia do Kancelarii Prezydenta). Najczęściej taki obieg dokumentów trwa ponad dwa lata i rzeczywiście jeśli nie uda się jej dokończyć przed ukończeniem 18. roku życia, to wymaga ponownego rozpoczęcia. Gdy jednak zachodziły szczególne okoliczności, to staraliśmy się nieco to przyspieszać. Takie sprawy były rozwiązywane poza sporami politycznymi i w tym przypadku mogę zapewnić, że to na pewno nie była ta kwestia - dodaje Duda. Dodajmy, że już po uzyskaniu pełnoletności Szeremet też nie doczekał się pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Szeremet odnosi sukcesy w barwach Ukrainy. Otylia Jędrzejczyk szczerze o sytuacji pływaka

O tym, że polskie pływanie ma czego żałować, można było przekonać się podczas grudniowych mistrzostw Europy na krótkim basenie w Lublinie - nastolatek zdobył srebrny medal w rywalizacji na 50 m stylem dowolnym. Dodajmy, że był to jedyny krążek dla Ukrainy.

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Nawet gdyby teraz Szeremet znów zdecydował się ubiegać o polskie obywatelstwo i startować dla naszego kraju, musiałby trochę poczekać. - Nie ulega dyskusji, że zawodnik tej klasy byłby dla nas dużym wzmocnieniem. Niestety, jego wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został dwukrotnie odrzucony, mimo naszej pozytywnej opinii. Zawodnik wielokrotnie deklarował i nadal deklaruje chęć przyjęcia polskiego obywatelstwa. W międzyczasie ukończył jednak osiemnasty rok życia, co powoduje, że po zmianie barw narodowych musiałby przejść roczną karencję - wyjaśniła Otylia Jędrzejczak, prezeska PZP.

Latem zeszłego roku Nikita Szeremet przeniósł się na Uniwersytet w Louisville i tam pokazał wielki potencjał, zostając jednym z najszybszych debiutantów w historii NCAA. W planach na ten rok ma start w mistrzostwach Europy w Paryżu, a przecież w kolejnych dwóch latach będą dwa jeszcze bardziej prestiżowe wydarzenia - mistrzostwa świata w 2027, a rok po nich igrzyska olimpijskie w Los Angeles. W tej sytuacji jeszcze trudniej wyobrazić sobie, że reprezentant Ukrainy decyduje się na roczną karencję.

- Jesteśmy z nim cały czas w kontakcie, ale zawodnik chce wystartować w sierpniowych mistrzostwach Europy. Żeby wystartować na igrzyskach w barwach Polski musiałby zrezygnować ze startu w mistrzostwach świata, a pewnie będzie chciał w nich rywalizować, skoro chce też startować w mistrzostwach Europy. Temat na pewno ostatecznie nie upadł, ale w tym momencie sytuacja jest trudniejsza niż na początku i bez wsparcia władz państwowych nie uda nam się tego przeprowadzić - podsumowała Otylia Jędrzejczak.