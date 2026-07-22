Aleksandra Hierasimienia to wicemistrzyni olimpijska z Londynu (50 oraz 100 metrów st. dowolnym) oraz brązowa medalistka z Rio de Janeiro (50 m st. dowolnym). Była pływaczka 10 lipca została zaatakowana na warszawskim Dworcu Zachodnim przez Marcina N. który tuż potem uciekł (kilka dni później został zatrzymany przez policję). O tej sytuacji było głośno w Polsce, a teraz poszkodowana zabrała głos.

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Aleksandra Hierasimienia zabrała głos po ataku w Warszawie. "Uważam na siebie jeszcze bardziej"

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty 40-latka przyznała, że nie dostała informacji o zatrzymaniu sprawcy. - Jeśli faktycznie tak się stało, to dobrze. Uderzono mnie w środku dnia, na oczach setek ludzi. To była bardzo dziwna sytuacja, przez którą teraz uważam na siebie jeszcze bardziej, a przecież i tak byłam już bardzo ostrożna - powiedziała.

Medalistka olimpijska wyznała, że "od przyjazdu do Polski praktycznie nie chodzi sama wieczorami po ulicach". Ma ku temu bardzo istotny powód. - Podpadłam białoruskiemu reżimowi, a służby w każdym momencie mogą chcieć się na mnie zemścić. Nie czuję się przez to w stu procentach bezpieczna - przyznała. Przypomnijmy, że w grudniu 2022 r. kobieta została zaocznie skazana na 12 lat więzienia za "działalność antybiałoruską". Dokładnie chodzi o działalność w Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej, w opozycji do reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Hierasimienia dostała pytanie o to, czy zgadza się z tezą prokuratury, że napaść "nie została popełniona z uwagi na przynależność narodową"? - Trudno mi to stwierdzić. Nie widziałam wcześniej tego człowieka i nie wiem, czy obserwował mnie dłuższy czas. Bezpośrednio przed atakiem z nikim nie rozmawiałam, ale chwilę wcześniej faktycznie odzywałam się do grupki Ukrainek. Tuż po uderzeniu, napastnik się oddalił i nie wykrzykiwał nic w moją stronę. Trudno zrozumieć jego motywy - odpowiedziała.

Hierasimienia po napaści trafiła do szpitala. Jasno wyraziła swoje zdanie o Polsce i Polakach

Utytułowana pływaczka odczuła skutki ataku. Po nim trafiła do szpitala, lecz na własną prośbę szybko z niego wyszła. Obyło się bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. - Na szczęście wszystko jest już dobrze. Cios był jednak na tyle poważny, że musiałam pojechać do szpitala. Lekarze chcieli mnie nawet zostawić na obserwację, ale powiedziałam, że mam dwoje dzieci i nie mogę sobie na to pozwolić. Następnego dnia bolała mnie jednak głowa i szumiało mi w uszach - wyjawiła.

Czy po tamtych wydarzeniach Białorusinka zmieniła postrzeganie na nasze państwo i jego mieszkańców? - Nie mam do Polaków żadnego żalu o tę sytuację. Polska to świetny kraj i jest tutaj wielu ludzi z wielkim sercem. W każdym społeczeństwie trafia się jakiś idiota, który robi krzywdę innym. To zdarzenie traktuję jako przypadek, chociaż staram się być teraz bardziej ostrożna. Oczywiście wiem, jakie są obecnie nastroje, ale to nie jest tylko kwestia Polski - wyjaśniła.

40-latka ujawniła także, iż kiedyś już została nieprzyjemnie potraktowana w Polsce. Wówczas skończyło się tylko na słowach. - Jakaś pani krzyczała do mnie na ulicy, żebym "wypie***lała na Ukrainę". Nie było to miłe, ale starałam się obrócić to w żart i odpowiedziałam, że jestem z Białorusi, a nie Ukrainy - powiedziała.

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Aleksandra Hierasimienia opuściła Białoruś w 2020 r., po tym, jak wzięła udział w protestach w Mińsku w związku ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi. Najpierw mieszkała w Ukrainie, a potem przeniosła się do Polski (dostała azyl polityczny). Co do niedawnego incydentu z udziałem jej oraz Marcina N., to mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty prokuratorskie dotyczące trzech napaści.