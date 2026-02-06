Sportowcy z Rosji i Białorusi są stopniowo coraz częściej przywracani do rywalizacji międzynarodowej. Po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego aż 20 sportowców z tych krajów uzyskało możliwość startu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie jako tzw. zawodnicy neutralni, czyli bez hymnu i bez eblematów z flagą swojego kraju. Jedną z takich beneficjentek jest gimnastyczka artystyczna Lana Kramarenko, która... jest zwolenniczką Władimira Putina i grała w jednym z filmów propagandowych Kremla. Teraz Rosja ma kolejny powód do świętowania.

Kolejna federacja dopuszcza flagę Rosji i hymn. "Mogą uczestniczyć bez weryfikacji"

Europejska Federacja Pływacka poinformowała w oficjalnym komunikacie, że pływacy z Rosji i Białorusi mogą rywalizować w zawodach z flagą i hymnem. Chodzi tutaj o turnieje młodzieżowe i juniorskie. Do zawodów seniorskich są dopuszczani jedynie "sportowcy neutralni".

"Zawodnicy z rosyjskim lub białoruskim paszportem będą mogli uczestniczyć bez weryfikacji przeszłości i z zachowaniem pełnej zgodności z protokołami European Aquatics dotyczącymi flag, hymnów, strojów i elementów towarzyszących pod warunkiem, że odpowiednie krajowe organizacje cieszą się dobrą opinią" - czytamy w oświadczeniu.

Rosja odtrąbiła sukces. "Gratuluję naszej młodzieży"

Dmitrij Guberniew, ekspert i komentator sportowy pochwalił pracę Dmitrija Mazepina, aktualnego szefa Rosyjskiej Federacji Sportów Wodnych.

- Mogę tylko go chwalić. Odkąd Mazepin objął federację, pozytywne kroki są widoczne dosłownie każdego dnia. Przedstawiciele naszej społeczności pokazują innym federacjom, jak działać. Gratuluję naszej młodzieży, będą reprezentować nas w wielu dyscyplinach sportowych, niosąc flagę i hymn. Widzę, jak Mazepin we wszystko jest bardzo zaangażowany. Dlatego mogę powiedzieć jego ekipie, że są świetni - mówił Guberniew w rozmowie z portalem sport-express.ru.

Warto dodać, że pływanie nie jest jedyną dyscypliną, która dopuszcza flagi i hymny Rosji oraz Białorusi w rywalizacji młodzieżowej i juniorskiej. Wcześniej młodzi atleci mogli wrócić do własnej flagi i hymnu w podnoszeniu ciężarów, siatkówce, baseballu, curlingu, szermierce, judo czy jeździe na nartach.