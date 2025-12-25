Tylko spójrzcie, jak nazwała Putina. Hańba na wieki

Tatiana Pokrowskaja to jedna z najbardziej uznanych trenerek rosyjskich pływaczek w pływaniu synchronicznym. Pokrowskaja sprawowała tę funkcję w latach 1998-2025, a w tym czasie jej podopieczni zdobywali złote medale na wszystkich igrzyskach olimpijskich. Było też mnóstwo medali na mistrzostwach świata i Europy. Pokrowskaja publicznie popiera Władimira Putina, a w ostatnich latach otrzymywała liczne odznaczenia za swoje zasługi dla rosyjskiego sportu - m.in. Order Honoru, Order Przyjaźni czy Order "Za Zasługi dla Ojczyzny" III klasy.

Tak Pokrowskaja nazwała Putina. "Nie straciliśmy elity rosyjskiego sportu"

24 czerwca br. Pokrowskaja otrzymała Order "Za Zasługi dla Ojczyzny" II klasy, a konkretniej "za wybitny wkład w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz za wieloletnią sumienną pracę". Oficjalne wręczenie odznaczenia miało miejsce w środę na Kremlu. W trakcie ceremonii Pokrowskaja określiła w wyjątkowy sposób prezydenta Putina.

- Dzięki wam nie straciliśmy elity rosyjskiego sportu, nie straciliśmy rosyjskiego sportu sportowego. Pomimo czterech długich lat przerwy, teraz, gdy rozpoczęły się zawody, wszyscy widzą, że rosyjski sport pozostaje poważnym pretendentem do triumfów. Wierzymy w was, a wy, jako kapitan naszej drużyny, wierzycie w nas - powiedziała Pokrowskaja.

Pokrowskaja zrezygnowała z funkcji trenera rosyjskich pływaków synchronicznych 10 listopada br., a jej następczynią została Swietłana Romaszina, siedmiokrotna mistrzyni olimpijska. Aktualnie Pokrowskaja jest doradcą Dmitrija Mazepina, prezesa Rosyjskiej Federacji Sportów Wodnych.

Burza w Rosji po decyzji Pokrowskajej. "To kolosalna strata"

Rosja nie mogła się pogodzić z tym, że Pokrowskaja przestała pełnić funkcję trenera reprezentacji w pływaniu synchronicznym. - Jak można ją zastąpić? Powinniśmy ją błagać, by została. Poprowadzi wszystkich do zwycięstwa przed następnymi igrzyskami olimpijskimi. Nie da się jej zastąpić. To kolosalna strata dla całego środowiska. Na całym świecie. Nie tylko dla nas - komentuje Tatiana Tarasowa, trenerka łyżwiarstwa figurowego za czasów ZSRR.

- Tatiana ma 75 lat. To ogromny ciężar. To ona podjęła decyzję o znalezieniu następcy - przekazał Dmitrij Mazepin tuż po ogłoszeniu decyzji przez Pokrowskają.